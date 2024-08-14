Karaman Valisi Ortaoba köyünde karpuz hasadına katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karaman Valisi Ortaoba köyünde karpuz hasadına katıldı

Karaman Valisi Ortaoba köyünde karpuz hasadına katıldı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ortaoba köyünde düzenlenen karpuz hasadına katıldı. Ata tohumlarıyla yetiştirilen Ortaoba karpuzunun önemi vurgulandı.

14.08.2024 13:32
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, merkeze bağlı Ortaoba köyünde düzenlenen karpuz hasadına katıldı.

Karadağ'ın volkanik eteklerinde geleneksel ata tohumlarıyla yetiştirilen karpuz hasadına katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, deseni, kokusu, dayanıklılığı ve aromasının yanı sıra benzersiz tadı ile ön plana çıkan Ortaoba karpuzunun üretimi hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut'tan bilgi aldı. Üreticilerle birlikte tarlada karpuz hasadı da yapan Vali Sarıibrahim, ata tohumu ile üretilen ve kumsal topraklardan aldığı minerallerle doğal ve farklı bir aroma kazanan Ortaoba karpuzunun bölgenin tarımsal mirasının korunması, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek üreticilere bol kazançlar temennisinde bulundu. Vali Sarıibrahim, karpuz hasadının ardından köy merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette köy muhtarı Mehmet Kılınç'tan köyün genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, bir süre sohbet ettiği vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinledi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karaman Valisi Ortaoba köyünde karpuz hasadına katıldı - Son Dakika

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