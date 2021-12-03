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Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? - Son Dakika

Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?

03.12.2021 15:30

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, "TÜİK bugün kendisine sorulan 'Saat kaç?' sorusuna; 'Siz kaç buyurursanız efendim' cevabını vermiştir. Gerçekte %60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi.

"VİCDANINIZIN YÜZDE KAÇINI KULLANDINIZ!"

TÜİK'in açıkladığı veriler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hayli kızdırdı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Karamollaoğlu, "TÜİK bugün kendisine sorulan 'Saat kaç?' sorusuna; 'Siz kaç buyurursanız efendim' cevabını vermiştir. Gerçekte %60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?" dedi.

İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımı;

Karamollaoğlu'ndan TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temel Karamollaoğlu, Enflasyon, Sp, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? - Son Dakika
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