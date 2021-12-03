Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi.

"VİCDANINIZIN YÜZDE KAÇINI KULLANDINIZ!"

TÜİK'in açıkladığı veriler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hayli kızdırdı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Karamollaoğlu, "TÜİK bugün kendisine sorulan 'Saat kaç?' sorusuna; 'Siz kaç buyurursanız efendim' cevabını vermiştir. Gerçekte %60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?" dedi.

İşte Karamollaoğlu'nun o paylaşımı;