Karapınar'da Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika
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Karapınar'da Arpa Hasadı Başladı

Karapınar\'da Arpa Hasadı Başladı
22.06.2026 10:36
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Konya'nın Karapınar ilçesinde arpa hasadı başladı, 15 dekardan 9 ton arpa elde edildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hububatta hasat sezonu başladı. İlçede ilk olarak arpa hasadı için biçerdöverler tarlaya girerken, hasatta 15 dekarlık alanda 9 ton arpa elde edildi.

İlçede sezonun ilk arpa hasadı gerçekleştirilirken, verimli bir hasat dönemi bekleniyor. Karapınar, Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biri olmasına rağmen bu yıl yağışların bol olması üreticilerin yüzünü güldürdü. İlçeye bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde biçerdöverler tarlalara girerek ilk hasadı yaptı. Mahallede bir çiftçiye ait 15 dekarlık alanda yapılan hasatla sezon başladı. İlk hasatta ise 15 dekarlık alanda 9 ton arpa elde edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Karapınar, Ekonomi, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karapınar'da Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika

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