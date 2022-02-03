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Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı! - Son Dakika

Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!

03.02.2022 15:25

30 Aralık'ta 70 milyar TL'lik rekor zarardan 31 Aralık'ta 60 milyar TL'lik kâra geçirilen Merkez Bankası, bugünkü olağanüstü genel kurul toplantısında, Hazine'ye 49,3 milyar TL aktarma kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararları onaylandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

"HİSSEDARLARA DAĞITIMINA BAŞLANDI"

Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ankara, TCMB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı! - Son Dakika
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