Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası\'na çevrildi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı faiz kararını bugün açıklıyor. 24 Temmuz 2025 saat 14.00'da açıklanacak faiz kararı beklentileri analistler tarafından tartışılıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,36 üstünde 12.257,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 yükselişle 40,4456'dan bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,4420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.19 Haziran'da gerçekleşen bir önceki toplantıda ise Merkez Bankası politika faizini %46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de %49'da sabit tutmuştu.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİLERİ

Reuters'ın yaptığı ankette, 17 ekonomistin tamamı faiz indirimine işaret ediyor ve ankette medyan beklenti olarak 250 baz puanlık kesinti, yani %43,50 düzeyi öne çıkıyor. Reuters ayrıca, politika faizinin yıl sonunda %36'ya düşebileceğini belirtiyor. Morgan Stanley de bu görüşe katılarak, Temmuz ayında başlayacak 250 baz puanlık indirimin ardından aynı büyüklükte üç faiz indirimi daha yapılacağını ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 36'ya düşeceğini öngörüyor. TCMB'nin bu kararı, Haziran ayında yıllık enflasyonun beklentilerin hafif altında, yüzde 35,05 seviyesine gerilemesiyle de destekleniyor. Aylık enflasyon ise yüzde 1,37 olurken, özellikle gıda ve içecek gibi temel kategorilerdeki fiyat düşüşleri dikkat çekti. Merkez Bankası, bu verilerin dezenflasyon sürecinin başladığına işaret ettiğini savunuyor.

Aynı şekilde AA Finans anketine katılan ekonomistler de temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.

HAZİRAN AYINDA FAİZ SABİT KALMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Karar metninde, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" mesajı öne çıkmıştı.

Banka ayrıca, para politikasının yönüne ilişkin belirsizlikleri azaltmak adına şu vurguyu yapmıştı:

"Politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak, öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir."

Haziran kararının ardından gözler 24 Temmuz'daki toplantıya çevrilirken, sonraki Para Politikası Kurulu toplantısının tarihi de belli oldu. TCMB, bir sonraki faiz kararını 11 Eylül 2025 Perşembe günü açıklayacak.