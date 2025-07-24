Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası'na çevrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası\'na çevrildi
24.07.2025 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00'da Temmuzayı faiz kararını açıklayacak. Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı faiz kararında. Beklenen faiz kararıyla beraber Dolar bugün yükselerek 40,47 seviyesine yükseldi. Euro/TL kuru ise %0,20 yükselişle 47,76 liradan işleme başladı. Peki analistlerin faiz beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı faiz kararını bugün açıklıyor. 24 Temmuz 2025 saat 14.00'da açıklanacak faiz kararı beklentileri analistler tarafından tartışılıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kaybederek 10.591,98 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,36 üstünde 12.257,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 yükselişle 40,4456'dan bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,4420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.19 Haziran'da gerçekleşen bir önceki toplantıda ise Merkez Bankası politika faizini %46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de %49'da sabit tutmuştu.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİLERİ

Reuters'ın yaptığı ankette, 17 ekonomistin tamamı faiz indirimine işaret ediyor ve ankette medyan beklenti olarak 250 baz puanlık kesinti, yani %43,50 düzeyi öne çıkıyor. Reuters ayrıca, politika faizinin yıl sonunda %36'ya düşebileceğini belirtiyor. Morgan Stanley de bu görüşe katılarak, Temmuz ayında başlayacak 250 baz puanlık indirimin ardından aynı büyüklükte üç faiz indirimi daha yapılacağını ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 36'ya düşeceğini öngörüyor. TCMB'nin bu kararı, Haziran ayında yıllık enflasyonun beklentilerin hafif altında, yüzde 35,05 seviyesine gerilemesiyle de destekleniyor. Aylık enflasyon ise yüzde 1,37 olurken, özellikle gıda ve içecek gibi temel kategorilerdeki fiyat düşüşleri dikkat çekti. Merkez Bankası, bu verilerin dezenflasyon sürecinin başladığına işaret ettiğini savunuyor.

Aynı şekilde AA Finans anketine katılan ekonomistler de temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.

HAZİRAN AYINDA FAİZ SABİT KALMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayında gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Karar metninde, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" mesajı öne çıkmıştı.

Banka ayrıca, para politikasının yönüne ilişkin belirsizlikleri azaltmak adına şu vurguyu yapmıştı:

"Politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak, öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir."

Haziran kararının ardından gözler 24 Temmuz'daki toplantıya çevrilirken, sonraki Para Politikası Kurulu toplantısının tarihi de belli oldu. TCMB, bir sonraki faiz kararını 11 Eylül 2025 Perşembe günü açıklayacak.

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası'na çevrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti Kırılan ağaç dalının altında kalan Seda da hayatını kaybetti
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam’ın ’’kötü adamı’’ içini döktü Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' içini döktü
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu Ailesi dakikalar sonra fark etti ama... 6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu! Ailesi dakikalar sonra fark etti ama...
İlk görüşme yapıldı Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a geliyor İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu

08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
02:19
41 yıllık firar bitti Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye’de yakalandı
41 yıllık firar bitti! Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'de yakalandı
14:24
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
14:24
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
14:13
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
14:10
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
14:10
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
14:05
Akaryakıt istasyonunda eski kayınbiraderini katletti
Akaryakıt istasyonunda eski kayınbiraderini katletti
13:49
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 09:40:13. #7.12#
SON DAKİKA: Karar için geri sayım başladı! Gözler Merkez Bankası'na çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.