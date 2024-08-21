Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme

Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme

Yurt dışı alışverişlerde yeni vergi düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre, AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışından gelenlerde ise yüzde 60 olacak.

21.08.2024 07:57
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Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ

Buna göre, yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değişti. Yeni düzenlemeyle AB ülkelerinden gelen kargolarda vergi oranı yüzde 30, AB dışından gelenlerde ise yüzde 60 olacak.

Yurt dışından posta veya hızlı kargo ile gelecek ürünlerin alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürülürken, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen kargolarda vergi yüzde 18'den yüzde 30'a, AB dışı ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek. Bir kişi yurt dışından bu ürünleri kendisi getiriyorsa, herhangi bir tarifeye dahil olmayacak.

TEMU SEPET LİMİTLERİNİ GÜNCELLEDİ

Temu Yasası olarak da anılan yeni karar, elektronik ortamdaki alışveriş sitelerini kuşkusuz etkileyecek. Ülkemizde de popüler ve sık kullanılan Çinli e-ticaret platformu Temu, yeni düzenlemenin açıklanmasının ardından platformdaki sepet limitlerini güncellemişti. Şirket, 2000 TL olan minimum sipariş tutarını 670 TL'ye indirme kararı aldı.

Ucuz ve indirimli ürünlerle birçok ülkede hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşan Temu, ürünleri Çin'deki üreticilerin fabrikalarından veya depolarından doğrudan tüketiciye göndererek fiyat avantajı sağlıyor. Temu Kurucusu Colin Huang bugün Çin'in en zengin kişisi olarak biliniyor.

Alışveriş, Ekonomi, Posta, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Şafak türen: Aman kimsenin ucuz bişeye ulaşmasına izin vermeyin 65 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: İthal mal azalırsa yerli malında fiyat artar 32 1 Yanıtla
  • Hasan Balta: Kaçakcılığa Davetiye… Bu kadar Yüksek bir vergi oranı Olabilir mi ? Aman Biz üretmeyelim… Vergi ile Devletin Kasası Doluyor… Firmaların Kazancından çok Üretmeden Daha Çok kazanıyor Türkiye… Böyle Ekonomiyi Dedem Bakkal Yönetirken uygulamıyor. 20 2 Yanıtla
  • Gakko 23: Ab dekleri yerlimiki çifte standart uygulanıyor yazık 9 0 Yanıtla
  • SINAN ZENGİN: Millet ; Nefes alıyor , Toprağa basıyor, Denizden balık tutuyor, Derelerde , göllerde geziyor, Denizde yüzüyor, Bunları unuttunuz . Bunlarında vergisini alın. Yakında.......... 2 1 Yanıtla
  • Osman Koca: kimsenin yüzü gülmesin.vurun kırbacı....yazıktır sanki konteyner ile mal getiriyoruz.mikro alıcıyız ona bile göz dikiyorlar.. 2 0 Yanıtla
  • Tardun Öztürk: Enflasyon alışverişler artıyor evet. Ama vergiyle ve zamla da artıyor. Sen alışverişi bitirdin. Üstüne bir de vergi ve zam koyuyorsun. Alışverişi bitirirsen şirketler kapanıyor, bu sefer işsizlik artıyor. Vur vatandaşa kamçıyı. Nas mas deyip artması gerektiği zamanda faizleri düşürdün, yandaş müteahhitler hariç tüm vatandaşlar acısını çekiyor. Reis ekonomistim diyor. Biz vatandaşlar da kobay. 2 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Üretmeden para kazanmanın derdinde güzel ülkemiz yine 0 0 Yanıtla

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