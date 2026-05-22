Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü kesimi 179-188. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 306-312. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 4-5. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.
Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki Maden Aç-Kapa Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresinde Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?