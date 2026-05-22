Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

22.05.2026 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarında çeşitli kesimlerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yavaşlıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü kesimi 179-188. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 306-312. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 4-5. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki Maden Aç-Kapa Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya devlet yolunun 37. kilometresinde Sporkent Kavşağı'ndaki iyileştirme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:15:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.