Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-11. kilometreleri Hendek Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-5. kilometrelerinde Hastane Köprüsü'ndeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. kilometrelerinde altgeçit yenileme çalışması dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolu 0-3. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Tarsus Batı Gişeleri'nin D-400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-31 kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sağ şeritten izin veriliyor.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 42. Gönüllü Alayı-1 ve Tirebolu 42. Gönüllü Alayı-2 tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerinde 11.00-16.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışması nedeniyle trafik akışı kısa sürelerle kapatılıyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. kilometrelerinde Bartın-3 Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer taraftan iki yönlü devam ediyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas il sınırı yolunun 7-13. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.