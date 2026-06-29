Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor

29.06.2026 08:30
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Yol yapım, bakım ve onarımları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı, duygusal işaretlere uyulmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Kemalpaşa Köprüsü Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11. kilometrelerinde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Sakarya-Düzce yolunun 34-35. kilometrelerinde (Hendek doğu çıkışı) menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 0-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 15-48. kilometrelerindeki bazı tünellerde yapılan çalışmalar dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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