Karayollarında çok sayıda güzergahta yol çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-2 Otoyolu'nun Çamlıca Gişeleri-Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yönü bağlantı yolunda viyadük kirişlerinin montaj çalışmaları nedeniyle 21 Eylül'e kadar 00.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak. Bağlantı yolu, 20 Eylül'de trafiğe kapatılacak. Sürücüler, İstanbul Finans Merkezi önündeki kavşaktan dönüş yaparak FSM Köprüsü istikametine gidebilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometrelerinde orta refüj temizliği sebebiyle 30 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde Aydın istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve orta şeritlerden sürdürülecek.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun Çeşmeli-Mersin istikametindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten birer şeritle iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolundaki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Turhal yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerindeki yol çizgisi çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 17-27. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 17-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Batman-Siirt istikametindeki sağ bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım sol bölümünden iki yönlü sağlanıyor.