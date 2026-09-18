Karayollarında çok sayıda güzergahta yol çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
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Karayollarında çok sayıda güzergahta yol çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. O-2 Otoyolu'nun Çamlıca Gişeleri-FSM Köprüsü yönü bağlantı yolunda viyadük kiriş montajı nedeniyle 21 Eylül'e kadar 00.00-06.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-2 Otoyolu'nun Çamlıca Gişeleri-Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yönü bağlantı yolunda viyadük kirişlerinin montaj çalışmaları nedeniyle 21 Eylül'e kadar 00.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak. Bağlantı yolu, 20 Eylül'de trafiğe kapatılacak. Sürücüler, İstanbul Finans Merkezi önündeki kavşaktan dönüş yaparak FSM Köprüsü istikametine gidebilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometrelerinde orta refüj temizliği sebebiyle 30 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde Aydın istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve orta şeritlerden sürdürülecek.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun Çeşmeli-Mersin istikametindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten birer şeritle iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolundaki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Turhal yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerindeki yol çizgisi çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 17-27. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 17-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Batman-Siirt istikametindeki sağ bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım sol bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA
EkonomiÇamlıcaTrafikUlaşımSon Dakika

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