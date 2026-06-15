KARÇEL, MUGEM için Yeni Nesil Vinç Üretecek - Son Dakika
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KARÇEL, MUGEM için Yeni Nesil Vinç Üretecek

KARÇEL, MUGEM için Yeni Nesil Vinç Üretecek
15.06.2026 17:31
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KARÇEL, Milli Uçak Gemisi projesi için yeni nesil liman vinci ve mevcut vincin modernizasyonunu yapacak.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ (KARÇEL), Milli Uçak Gemisi (MUGEM) projesi için yeni nesil liman vinci üretecek.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL AŞ'nin yapısal çelik, ağır sanayi montajı ve vinç üretimi alanlarındaki tecrübesini savunma sanayisindeki stratejik bir projeye daha taşıdığı belirtildi.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile imzalanan sözleşme kapsamında KARÇEL AŞ'nin, bir adet 30/5 ton kapasiteli yeni nesil liman vinci üreteceği aktarılan açıklamada, 35 ton kapasiteli mevcut bir liman vincinin de modernizasyonunu üstleneceği ifade edildi.

Türk donanmasının en büyük gemisi olması planlanan MUGEM projesi kapsamında yürütülecek bu çalışmalarla, üretim ve lojistik süreçlerinin kesintisiz, verimli ve etkin şekilde sürdürülmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitelikli insan kaynağı, ileri üretim kabiliyetleri ve teknik uzmanlığıyla vinç üretimi ile ağır sanayi projelerindeki yetkinliğini sürekli geliştiren KARÇEL AŞ, önümüzdeki dönemde de bilgi birikimini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini ülkemize değer katacak projelerde yer alarak sürdürmeye devam edecek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARÇEL, MUGEM için Yeni Nesil Vinç Üretecek - Son Dakika

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