Kardelen'in ihracat başarısı - Son Dakika
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Kardelen'in ihracat başarısı

13.05.2022 12:42
Kardelen'in ihracat başarısı

Kardelen kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme, İhracatın Yıldızları kategorisinde üçüncü kez bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kardelen kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme, İhracatın Yıldızları kategorisinde üçüncü kez bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçılar Birliği'nin (UMSMİB) 2021 yılı İhracatın Yıldızları değerlendirmesinde, kategorilerinde dereceye giren firmalara ödülleri verildi. Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markaları ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekerini satışa sunan İlka Şekerleme de ödül alan firmalar arasında yer aldı. UMSMİB Başkanı Özkan Kamiloğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Gürbay düzenlenen törende, gıda mamulleri alanında bronz madalya kazanan İlka Şekerleme'nin ödülünü Genel Müdür Mümin Akgün ve Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir'e takdim etti.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2019, 2020 ve 2021 olmak üzere üç yıl üst üste ihracat ödülü almalarının kendileri için gurur verici olduğunu belirtip bundan sonraki hedeflerinin gümüş ödül olduğunu dile getirdi. Çeyrek asırdır kestane şekeri üretimi yaparak iç pazarın yanı sıra yurtdışı pazarlarda Bursa'nın yerel lezzetini dünyaya tanıttıklarını belirten Akgün, ihracatı zor bir sektörde faaliyet göstermelerine rağmen çok çalışarak Bursa ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını vurguladı. Yurt dışında temsilcilikler aracılığı ile kestane şekerini sofralara ulaştırdıklarını kaydeden Akgün, "5 kıtada 53 ülkeye Cardelion markasıyla ürün gönderdik. 2019 yılının sonlarında başlayan, 2020 ve 2021 yıllarında ülkemizi ve tüm dünyayı etkisini altına alan korona virüs salgınına rağmen ihracata yönelik hamlelerimizi devam ettirdik. Yurt dışı fuarlarda ürün dağıtımı ve tanıtımı yaparak iş bağlantılarımız güçlendirdik. Artık pandeminin etkisini yitirdiği bir döneme girdik. Üretim ve pazarlama faaliyetlerimizi daha güçlü bir şekilde yürüterek, daha çok kestane şekeri ihraç etmek arzusundayız. Bronz madalya ödülünü önümüzdeki yıllarda önce gümüşe, sonra altına dönüştürerek yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. - BURSA

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Togo Cumhuriyeti, Bronz Madalya, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kardelen'in ihracat başarısı - Son Dakika


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