KARDEMİR çalışanlarının ücret farkları bayram öncesinde ödenecek - Son Dakika
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KARDEMİR çalışanlarının ücret farkları bayram öncesinde ödenecek

04.07.2022 18:02
KARDEMİR çalışanlarının ücret farkları bayram öncesinde ödenecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR), 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren çalışanların hak ettikleri ücret farklarının bayram öncesinde ödeneceğini açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR), 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren çalışanların hak ettikleri ücret farklarının bayram öncesinde ödeneceğini açıkladı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, "1937 yılında kurulan ve bu sene 85. yılını kutlayan, beş binin üzerinde çalışan sayısıyla bölgemizin en önemli istihdam merkezlerinden biri olan şirketimiz Kardemir AŞ., bugün düzenlenen yönetim kurulu toplantısı ile personelimizin kademe çalışması neticelendirildi. Yönetim kurulumuzun göreve geldiği 2020 yılı Kasım ayından itibaren gözle görülür bir şekilde yükselen karlılık rakamlarıyla birlikte çalışan haklarında da birçok iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz, çalışanlarımızın haklarında ve iş ortamlarındaki memnuniyetin arttırılmasının yanı sıra, eğitim, kültür, sanat, bilim, spor gibi sosyal sorumluluk projelerine vermiş olduğu büyük destekler ile toplumsal refahın arttırılmasına hizmet ederken aynı zamanda da bölgenin ve kentin kalkınmasında lokomotif rol üstlenmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yönetim kurulu tarafından onaylanan kademe sistematiği çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren çalışanların hak ettikleri ücret farklarının bayram öncesinde ödenmesine karar verildiği bildirildi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR çalışanlarının ücret farkları bayram öncesinde ödenecek - Son Dakika

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