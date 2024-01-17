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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi•
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürlüğü görevine Dursun Ali Yaşacan getirildi.
Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzca, şirketimizde münhal durumda bulunan Genel Müdürlük görevine Sayın Dr. Dursun Ali Yaşacan'ın asaleten atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Dursun Ali Yaşacan atandı - Son Dakika