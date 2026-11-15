Kardemir, KARCL incelemesinin KRDMA, KRDMB ve KRDMD paylarını kapsamadığını açıkladı - Son Dakika
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Kardemir, KARCL incelemesinin KRDMA, KRDMB ve KRDMD paylarını kapsamadığını açıkladı

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Kardemir, KARCL incelemesinin KRDMA, KRDMB ve KRDMD paylarını kapsamadığını açıkladı
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Kardemir, SPK'nın 13 Kasım 2026 tarihli 2026/80 sayılı bültenindeki KARCL paylarına ilişkin incelemenin KRDMA, KRDMB ve KRDMD paylarını kapsamadığını bildirdi. Şirket, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile ortaklık, iştirak, bağlılık veya kurumsal ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

Kardemir Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) paylarına yönelik aldığı kararların ardından açıklama yaparak, incelemeye konu hisselerin kendi şirketlerine ait olmadığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, SPK'nın 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı bülteninde Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kararların kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu incelemenin Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borsada KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören paylarıyla ilgili olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun 13 Kasım 2026 tarihli ve 2026/80 sayılı bülteninde, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) paylarındaki işlemlere ilişkin kararlar kamuya duyurulmuştur. Söz konusu incelemeye konu paylar, şirketimiz Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin KRDMA, KRDMB ve KRDMD kodlarıyla işlem gören payları değildir. 24 Temmuz 2026 tarihli KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile şirketimiz arasında herhangi bir ortaklık, iştirak, bağlılık veya kurumsal ilişki bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: İHA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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