Karın Ağrısı Kalp Krizi Habercisi Olabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Karın Ağrısı Kalp Krizi Habercisi Olabilir

Pendik Medipol Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, karın üst bölgesinde aniden ortaya çıkan ağrıların kalp krizi habercisi olabileceğini belirtti. Karın ağrısının toplumda sıkça karşılaşılan bir rahatsızlık olduğu ve ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceği kaydedildi.

13.08.2024 10:24
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Pendik Medipol Üniversite Hastanesi'nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, karın üst bölgesinde aniden ortaya çıkan ağrıların kalp krizi habercisi olabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, karın ağrısının toplumda sıkça karşılaşılan bir rahatsızlık olduğu ve ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, ağrıları önemsemek gerektiğini ve 15 dakikadan uzun süren ani ve şiddetli ağrılar yaşandığında acil servise başvurulmasını gerektiğini ifade etti.

Karın üst bölgesinde aniden görülen şiddetli ağrının, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirten Okçu, bu ağrıların kalp ve akciğer gibi göğüs kafesi içindeki organların hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini aktardı.

Okçu, "Karın üst bölgesinde mide, karaciğer ve safra kesesi gibi organların bulunduğu bölgede ortaya çıkan ağrılar sıklıkla bu organlarla ilişkilendirilse de, kalp krizine bağlı ağrılar da bu bölgede hissedilebilir. Özellikle kalbin diyaframa bakan alt yüzeyinde gelişen kalp infarktüsü, karın üst bölgesinde şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu nedenle, 15 dakikadan uzun süren ani ve şiddetli ağrılar yaşandığında acil servise başvurmak çok önemli." açıklamasında bulundu.

"Hastaların bu konuda daha bilinçli ve tedbirli davranması önem taşıyor"

Karın ağrısının nedenini belirlemede ağrının şiddeti, başlama şekli ve süresinin önemli ipuçları sunduğunu vurgulayan Okçu, ağrının altında yatan nedenleri doğru bir şekilde belirlemek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamanın, hastaların yaşam kalitesini artırmada kritik bir rol oynadığının altını çizdi.

Okçu, karnın orta-alt bölgelerinde ortaya çıkan ağrılarda ince-kalın bağırsak hastalıkları boşaltım ve cinsel organların hastalıkları göz önüne alınması gerektiğini belirtti.

Bazı hastalıklarda karnın tüm bölgelerinde ağrı olabileceğini belirten Okçu, "Bu durumda pankreas hastalıkları, şeker hastalığı koması, ishalle seyreden barsak hastalıkları, bağırsak tıkanması, kan damarlarında tıkanıklık (emboli-infarktüs), karın zarı hastalıları (peritonitler) göz önüne alınmalı. Ani ve şiddetli karın ağrıları ciddiye alınmalı ve en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır, Karın ağrısını hafife alınmaması gerekiyor. Hastaların bu konuda daha bilinçli ve tedbirli davranması önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karın Ağrısı Kalp Krizi Habercisi Olabilir - Son Dakika

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