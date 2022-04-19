Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu - Son Dakika
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Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu

19.04.2022 13:49
Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu

Amasya'da ocak ayında yoğun kar yağışı nedeniyle yıkılıp devlet desteğiyle yeniden kurulan seraların bulunduğu köyleri bu sefer de fırtına vurdu.

Amasya'da ocak ayında yoğun kar yağışı nedeniyle yıkılıp devlet desteğiyle yeniden kurulan seraların bulunduğu köyleri bu sefer de fırtına vurdu. Seraların bir kısmında ve yeni dikilen ürünlerde büyük zarar oluştu.

Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden kentte hasarın yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen 50 milyon TL'lik destekle yeniden kurulan seralar çiftçinin yüzünü güldürmüş ve bu sezonun ilk fideleri umutla dikilmişti. Ancak dün başlayan fırtına Aksalur ve Kızılca köylerindeki seraların bir kısmının yıkılmasına yol açtı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

"Bu sene bizim için zor bir yıl oldu"

Yaklaşık 150 dönümlük alanda hasar oluştuğunu belirten domates diyarı Kızılca köyünün muhtarı Osman Türkmen, "Belirli bölgelerde sera naylonları fırtınaya dayanamayıp patladı. Bazı seralarımız uçtu" dedi.

Hasar gören seraları onarıp yeniden üretime kazandıracaklarını anlatan Osman Türkmen, "Bu sene bizim için zor bir yıl oldu. Önce kar vurdu. Kardan kaldırmaya çalışırken şimdi de fırtına oldu. Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey" diye konuştu. - AMASYA

Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu
Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu
Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu
Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu
Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu
Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu
Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu

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Fırtına, Amasya, Ocak, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karın yıktığı seraları bu sefer de fırtına vurdu - Son Dakika


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