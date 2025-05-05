Karmod Plastik'ten Tuzla'ya Yangın Suyu Deposu - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod Plastik'ten Tuzla'ya Yangın Suyu Deposu

Karmod Plastik, Tuzla'daki tesis için 190 ton kapasiteli yangın suyu deposu üretimi gerçekleştirdi.

05.05.2025 12:10
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Karmod Plastik, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki sanayi tesisine özel toplam 190 ton kapasiteli fom yangın suyu deposu üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toprak altı şartlarına özel geliştirilen depolama tankları, sanayi tesislerinde yaşanabilecek yangın risklerine karşı kapsamlı güvenlik çözümü sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Üretim Müdürü Soner Kement, "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında ürettikleri yangın suyu depolarıyla sanayi tesislerinin ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Yangın depolarıyla fabrika sanayi tesisleri, oteller, toplu konut siteleri, hastaneler, okullar ve sosyal tesis binaları gibi alanlara güvenli çözüm sunduklarına değinen Kement, İstanbul Tuzla'daki fabrika tesisine 2 adet 70 ve 1 adet 50 tonluk fom yangın deposu üreterek kurulumunu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kement, söz konusu depoların, hortumlu yangın dolaplarıyla hidrant yangın söndürme sistemine dahil edilerek hizmete alındığını, bu projeyle fabrika tesisi yangınlarına hızlı müdahale edilebilmesini hedeflediklerine değindi.

Yangın suyu depolarının kapasitesini, yönetmelikte belirtilen esaslar ışığında projelendirdiklerini belirten Kement, şunları kaydetti:

"Sanayi tesislerine özel hazırladığımız depolarımızı, yangınla mücadelede kullanılan yağmurlama sistemi, yangın dolapları ve hidrant sistemleriyle tam entegre çalışır vaziyette tasarlıyoruz. Bu tanklarımızın kapasitesi, fabrika bina büyüklüğü ve risk faktörlerine göre hesaplanıyor. Projelendirmede, yönetmelikte belirtilen düşük tehlike için 30 dakika, orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika esas alınarak deponun yangın suyu hacmi belirleniyor. Bu aşamada, deponun entegre edileceği yangın pompa sisteminin yangın dolapları, hidrant ve sipringlerin sayısına göre basması gereken su debisi de proje aşamasında değerlendiriliyor."

Kement, depolama tanklarının yangın esnasında güvenli çözüm oluşturduğuna değinerek, "Fabrikada kullanılan yangın depolarımızı, toprak altı koşullarına özel üretiyoruz. Toprak altında hazırlanan özel bölmede konumlandırılan otomatik sistemlerin entegre edildiği depolarla, olası yangınlara, yangından etkilenmeden güvenli müdahalede bulunulabiliyor. Toprak altı sistem, yangından etkilenmeden çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karmod Plastik'ten Tuzla'ya Yangın Suyu Deposu - Son Dakika

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