Kars, Doğu Anadolu'da Araç Sayısında Lider - Son Dakika
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Kars, Doğu Anadolu'da Araç Sayısında Lider

Kars, Doğu Anadolu\'da Araç Sayısında Lider
17.07.2026 13:39
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Kars, 56 bin 199 aracıyla Doğu Anadolu'nun en fazla trafiğe kayıtlı taşıtına sahip ili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran 2026 Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Kars'ın bölgedeki araç varlığındaki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu. Haziran ayı sonu itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 56 bin 199'a ulaşarak, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ı geride bıraktı.

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda en fazla trafiğe kayıtlı araca sahip il Kars olurken, kentteki araç sayısındaki artış dikkat çekti. Kars'ın ardından bölgede Iğdır 39 bin 862, Ağrı 38 bin 413 ve Ardahan ise 22 bin 739 kayıtlı araçla sıralandı.

Haziran ayı verilerine göre Kars, komşu iller arasında açık ara ilk sırada yer aldı. Kentteki araç sayısı; Ağrı'dan 17 bin 786, Iğdır'dan 16 bin 337, Ardahan'dan ise 33 bin 460 daha fazla olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, Kars'ın bölgedeki ulaşım ve motorlu taşıt yoğunluğu bakımından önemli bir merkez olmayı sürdürdüğünü gösterdi.

Kars'ta son yıllarda motorlu taşıt sayısındaki düzenli artış, kentte ekonomik hareketliliğin, ticaret hacminin ve bireysel araç kullanımının yükseldiğine işaret ediyor. Artan araç sayısıyla birlikte şehir içi trafik yoğunluğu, otopark ihtiyacı ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi de gündemdeki önemini koruyor. Uzmanlar, araç sahipliğindeki yükselişin yaşam standartlarının değişmesi, ulaşım ihtiyaçlarının artması ve ikinci el araç piyasasındaki hareketlilikle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.

Haziran 2026 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayıları şöyle gerçekleşti: Kars 56 bin 199, Iğdır 39 bin 862, Ağrı 38 bin 413 ve Ardahan 22 bin 739. Açıklanan son verilerle birlikte Kars, bölgesindeki liderliğini koruyarak motorlu taşıt sayısında en yüksek rakama ulaşan il oldu. Kentte araç sayısının önümüzdeki aylarda da artış eğilimini sürdürmesi bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars, Doğu Anadolu'da Araç Sayısında Lider - Son Dakika

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