Kars Havalimanı 2024 İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kars Havalimanı 2024 İstatistikleri Açıklandı

Kars Havalimanı 2024 İstatistikleri Açıklandı

Kars Harakani Havalimanı'nda Ağustos 2024'te 48 bin yolcu, 270 uçak ve 484 ton yük taşındı.

30.09.2024 09:54
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Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 48 bin 366 oldu. Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 270 olurken, 484 ton yük taşındı.

2024'ün ilk 8 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 405 bin 727 uçak trafiği 2 bin 481 ve 3 bin 883 ton ise yük taşındı.

Öte yandan Kars Harakani Havalimanı'nda yolcu, uçak trafiği, yük taşımada Temmuz ayına göre düşüş yaşandığı görüldü.

Kars Harakani Havalimanı'nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 763, Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 286 olurken, 551 ton da yük taşınmıştı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars Havalimanı 2024 İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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