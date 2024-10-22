Kars Havalimanı Eylül İstatistikleri Açıklandı

Ekonomi

Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 46 bin 300 oldu. Eylül ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 274 olurken, 438 ton yük taşındı.

2024'ün ilk 9 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 452 bin 27, uçak trafiği 2 bin 755 ve 4 bin 321 ton ise yük taşındı. - KARS