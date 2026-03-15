Kars Havalimanı'nda Şubat Rakamları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars Havalimanı'nda Şubat Rakamları Açıklandı

15.03.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Harakani Havalimanı, Şubat 2026'da 51 bin yolcu ve 320 uçak trafiği kaydetti.

Kars'ta hava ulaşımı her geçen gün hareketlenirken, Kars Harakani Havalimanı 2026 yılı Şubat ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Verilere göre havalimanında Şubat ayında on binlerce yolcuya hizmet verilirken, uçak ve yük trafiğinde de dikkat çeken rakamlar kaydedildi.

Şubat ayında havalimanında iç hat yolcu trafiği 51 bin 180 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı 320 oldu. Hava kargo taşımacılığında da hareketlilik yaşanırken, Şubat ayında toplam 517 ton yük taşındı. "İlk iki ayda 100 binin üzerinde yolcu"

2026 yılının Ocak ve Şubat aylarını kapsayan ilk iki aylık dönemde ise Kars Harakani Havalimanı'nda toplam 109 bin 563 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 666 olarak kayıtlara geçerken, havalimanından taşınan toplam yük miktarı ise bin 086 ton oldu.

"Turizm ve ulaşım açısından önemli rol"

Özellikle kış turizmi açısından önemli destinasyonlar arasında yer alan Kars, son yıllarda artan ziyaretçi sayısıyla birlikte hava ulaşımında da yoğunluk yaşıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler başta tarihi ve kültürel alanlar olmak üzere şehrin turizm potansiyelini yakından tanıma fırsatı buluyor. - KARS

Kaynak: İHA

Kars Harakani Havalimanı, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım

Son Dakika Ekonomi Kars Havalimanı'nda Şubat Rakamları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 10:48:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Kars Havalimanı'nda Şubat Rakamları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.