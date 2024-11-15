Kars Havalimanı\'ndan Ekim İstatistikleri

Ekonomi

Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 409 oldu. Ekim ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 278 olurken, 368 ton yük taşındı.

2024'ün ilk 10 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 496 bin 436, uçak trafiği 3 bin 33 ve 4 bin 689 ton ise yük taşındı. - KARS