Kars Hayvan Pazarı'nın gözdesi 800 kiloluk Paşa - Son Dakika
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Kars Hayvan Pazarı'nın gözdesi 800 kiloluk Paşa

01.07.2022 22:58
Kars Hayvan Pazarı'nın gözdesi 800 kiloluk Paşa

Kurban Bayramı'na 8 gün kala Kars Hayvan Pazarı'nın gözdesi 800 kiloluk Paşa da alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na 8 gün kala Kars Hayvan Pazarı'nın gözdesi 800 kiloluk Paşa da alıcısını bekliyor. Sahibinin 59 bin lira istediği Paşa'nın taliplisi ise 57 bin lira verdi. Paşa'yı almak için pazarlık yapan Nevruz Alarslan, "Bu 800 kilo geliyor. Ben 57 milyon canlı kilo verdim. Satan 59 istiyor. Bir aşağı bir yukarı anlaşırız. Fiyatlar normal" dedi.

"Meydan çok durgun"

Meydanın çok durgun olduğunu belirten yetiştiriciler, "Bu yıl hayvan biraz pahalı. Geçen yıl 10 bin liraya giden bir düve, şimdi 15 bin liraya gidiyor" diye konuştu.

Küçükbaş hayvanlar bin 500 liradan satılırken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 10 ile 30 bin lira arasında değişiyor. - KARS

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars Hayvan Pazarı'nın gözdesi 800 kiloluk Paşa - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars Hayvan Pazarı'nın gözdesi 800 kiloluk Paşa - Son Dakika
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