Kars'ın hayvansal ürünleri ulusal ve uluslararası pazara iniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ın hayvansal ürünleri ulusal ve uluslararası pazara iniyor

Kars\'ın hayvansal ürünleri ulusal ve uluslararası pazara iniyor

Kars'a özgü et ürünleri, Koseb destekli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren KARSET Et Entegre Tesisi tarafından işlenerek ulusal ve uluslararası pazara sunuluyor. İşletme, Kars'ın hayvanını kavurma ve sucuk gibi ürünlere dönüştürerek hijyenik ve sağlıklı bir ortamda paketleyerek müşterilere sunuyor. Tesis sahipleri, Kars'ın etinin dışarıda işlenip tekrar Kars'a getirilmesinin uygun olmadığını belirterek, Karslı üreticilerin ve tüketicilerin kazanması için bu işletmeyi kurduklarını ifade etti. KARSET Et Entegre Tesisi, yerel pazarda yer almanın yanı sıra Kars ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarda da yer almayı hedefliyor.

14.05.2024 15:39
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Kars'ın hayvansal ürünleri raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Kars'a özgü et ürünleri ulusal ve uluslararası pazara indi.

KOSEB destekli Organize Sanayi Bölgesinde Kars hayvanının etini işleyerek ulusal ve uluslararası pazara inen KARSET Et Entegre Tesisi istihdam açısından da bölgeye katma değer sağlıyor.

Tarladan sofralara sloganıyla hareket eden işletme, mezbahana da kesilen Kars'ın hayvanını kavurma ve sucuk gibi ürünlere çeviriyor. Paketleme işleminin ardından ürünler raflardaki yerini alıyor.

KARSET Et Entegre Tesisi görev alan Veteriner Hekim Elif Esra Yılmaz ürünlerin titizlikle hazırlandığını belirtti.

Yılmaz, "Kars'ın hayvanını mezbahane de kestirdikten sonra işletmemize getiriyoruz. Daha sonra burada sinirler ve kemikler ayrıştırıldıktan sonra eti kavurma ve sucuğa çeviriyoruz. Hijyenik ve sağlıklı ortamda hazırlanan ürünler daha sonra paketlenerek müşterilerimize hazır hale getiriyoruz" dedi.

Kars'ın etinin dışarıya gidip orada işlendikten sonra yeniden Kars'a getirilip satılmasının uygun olmadığı için tesis kurduklarını söyleyen KARSET Et Entegre Tesisi sahiplerinden İsmail Gürsoy, "Bizim etimiz buradan büyükşehirlere gidiyor orada işlenip paketlenip yeniden Kars halkına satılıyor. Bu durum hem Karslı üreticimize hem de tüketicimize ihanettir. Biz de Karslı üreticimiz ve tüketicimiz kazansın diye işletme kurduk" diye konuştu.

Bin metrekaresi kapalı 400 metrekaresi açık tesiste ürünlerin helal, hijyenik ve sağlıklı ortamda hazırlanarak müşteriye sunulduğunu kaydeden KARSET Et Entegre Tesisi sahiplerinden Faruk Yavuz, "İşletmemiz ve pazarımız hazır. Yerel pazara indik. Amacımız Kars ürününün ulusal ve uluslararası pazarda da yer almasıdır" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ın hayvansal ürünleri ulusal ve uluslararası pazara iniyor - Son Dakika

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