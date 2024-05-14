Kars\'ın hayvansal ürünleri ulusal ve uluslararası pazara iniyor

Ekonomi

Kars'ın hayvansal ürünleri raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Kars'a özgü et ürünleri ulusal ve uluslararası pazara indi.

KOSEB destekli Organize Sanayi Bölgesinde Kars hayvanının etini işleyerek ulusal ve uluslararası pazara inen KARSET Et Entegre Tesisi istihdam açısından da bölgeye katma değer sağlıyor.

Tarladan sofralara sloganıyla hareket eden işletme, mezbahana da kesilen Kars'ın hayvanını kavurma ve sucuk gibi ürünlere çeviriyor. Paketleme işleminin ardından ürünler raflardaki yerini alıyor.

KARSET Et Entegre Tesisi görev alan Veteriner Hekim Elif Esra Yılmaz ürünlerin titizlikle hazırlandığını belirtti.

Yılmaz, "Kars'ın hayvanını mezbahane de kestirdikten sonra işletmemize getiriyoruz. Daha sonra burada sinirler ve kemikler ayrıştırıldıktan sonra eti kavurma ve sucuğa çeviriyoruz. Hijyenik ve sağlıklı ortamda hazırlanan ürünler daha sonra paketlenerek müşterilerimize hazır hale getiriyoruz" dedi.

Kars'ın etinin dışarıya gidip orada işlendikten sonra yeniden Kars'a getirilip satılmasının uygun olmadığı için tesis kurduklarını söyleyen KARSET Et Entegre Tesisi sahiplerinden İsmail Gürsoy, "Bizim etimiz buradan büyükşehirlere gidiyor orada işlenip paketlenip yeniden Kars halkına satılıyor. Bu durum hem Karslı üreticimize hem de tüketicimize ihanettir. Biz de Karslı üreticimiz ve tüketicimiz kazansın diye işletme kurduk" diye konuştu.

Bin metrekaresi kapalı 400 metrekaresi açık tesiste ürünlerin helal, hijyenik ve sağlıklı ortamda hazırlanarak müşteriye sunulduğunu kaydeden KARSET Et Entegre Tesisi sahiplerinden Faruk Yavuz, "İşletmemiz ve pazarımız hazır. Yerel pazara indik. Amacımız Kars ürününün ulusal ve uluslararası pazarda da yer almasıdır" şeklinde konuştu. - KARS