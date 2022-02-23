Kars'ta 31 kişiye yeni iş imkanı - Son Dakika
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Kars'ta 31 kişiye yeni iş imkanı

23.02.2022 11:40
Kars'ta 31 kişiye yeni iş imkanı

Kars'ta imzalanan protokolle 31 kişi hem meslek öğrenecek, hem de iş imkanı bulacak.

Kars'ta imzalanan protokolle 31 kişi hem meslek öğrenecek, hem de iş imkanı bulacak.

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Akpol Tekstil Gıda İnşaat. Turizm Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti arasında mesleksiz olan vatandaşların hem bir meslek öğrenmesi, hem de bir işi olması için 'Makastar' mesleğinde işbaşı eğitim protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında 31 kişi iş başı eğitimine katılım sağlayarak 6 ay süreyle işi, işbaşında uygulamalı öğrenecek ve program bitiminde en az yüzde 50 istihdam taahhüdü ile aynı işyerinde işe başlayacak. - KARS

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Ticaret, Turizm, İnşaat, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars'ta 31 kişiye yeni iş imkanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta 31 kişiye yeni iş imkanı - Son Dakika
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