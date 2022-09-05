Kars'ta 26 yıldır dede mesleği arıcılık yapıyor

Kars'ta 43 yaşındaki bir kişi 26 yıldır dede mesleği olan aracılığı yapıyor.

Kars'ın Digor ilçesinde babasından ve dedesinden devraldığı arıcılık mesleğini 26 yıldır yapan 43 yaşındaki Murat Suner, 17 yaşından itibaren babasından devraldığı arıcılık mesleğini severek yaptığını kaydetti.

Bin 900 rakımlı Digor yaylasına ilkbaharda Iğdır'dan getirdiği 300 kovanın bal hasadına başlayan 3 çocuk babası Murat Suner, yüzüne taktığı özel maskeyle kovanların arasında duman çıkaran körük yardımıyla arıları uzaklaştırıyor. Çalışanlarla birlikte tek tek petekleri çıkararak ve kutulara koyan Suner, 3 kuşaktan beridir dede mesleğini icra ederek ailesini geçimini sağlıyor.

17 yaşından beri dede mesleğini yapan üretici Murat Suner, "Arıcılığı ilkbahar bakımını yaparak Iğdır'da başlatıyoruz sonra kendi yaylalarımıza yaklaşık bin 900 rakımlı yerlere getirip daha sonra zamanı gelince hasadını yaparak ballarımızı alıyoruz. Allah bu yıl herkese nasibini verdi bize de verdi çok şükür. Bu sene önceki yıllara göre verim iyiydi, önceki yıllar çok kuraktı çiçek yoktu ve yağışlardan dolayı etkilendi, bu sene yağışlar güzeldi. Şuanda 300 kovanımız var, ovan başı ortalama 10 kilo organik ve karakovan bal aldım" dedi.

Öte yandan Kars'ta 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verilen Kars Balının hasadına başlanıldı. Yaklaşık 3 ay önce kentin çeşitli yaylalarına bırakılan 700 arıcıya ait 65 bin kovanda bu sezon bin 730 ton bal üretimi yapıldı.

Kentte, süzme balın kilosu 250 liradan alıcı bularken, karakovan balının kilosu ise 500 liradan satılıyor. - KARS