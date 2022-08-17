Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok - Son Dakika
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Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

17.08.2022 12:23
Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Kars'ta denetim ekipleri, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları ve stokçuluğa geçit vermiyor.

Kars'ta denetim ekipleri, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları ve stokçuluğa geçit vermiyor.

Kars'ta Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık görevlilerinden oluşan toplam 3 kişilik denetleme ekibi, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerde fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, depo ve raf kontrolleri ile aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğine dikkat çekildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. - KARS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kars Belediyesi, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok - Son Dakika
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