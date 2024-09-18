Kars'ta Tarım Politikası Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kars'ta Tarım Politikası Toplantısı

Kars\'ta Tarım Politikası Toplantısı

Kars'ta yapılan toplantıda tarım politikaları ve yerel kalkınma stratejileri görüşüldü.

18.09.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Türkiye'nin Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD Yönetim Otoritesi olarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Ortak Tarım Politikası Ağı Teknik Destek Projesi ile "26 Bölge Merkez İllerinde İzleme-Değerlendirme Komite Toplantısı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Bölge Koordinatörlü koordinasyonunda bir otelin toplantısı salonunda düzenlenen ve Ağrı, Ardahan ile Iğdır illeri temsilcilerinin katılımı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ziya Polat, "Tarım ve hayvancılığı yaparken, hep söylüyoruz ya üretmemiz lazım. Üretim, üretim, üretim, Tabi üretmek bu işin en kolayı, devletimiz üreticiye desteği veriyor. Tabi üretilen maddeyi iyi bir yere satılması lazım. Ürettiğini iyi fiyata, marka değeri yaparak iyi fiyata satmamız lazım. Kars Kaşarı, Türkiye'de bir marka, Kars'ta marka değeri olan kaşarları grevyerleri üretelim. Artı yurt dışına da satmamız gerekiyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı da; Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı Yapısı ve LEADER Hakkında Bilgilendirme, Potansiyel Yerel Eylem Gruplarının Oluşturulması ve Yerel Kalkınma Stratejileri Hazırlanması ve Bölgesel ve Yerel Kalkınma Stratejileri taslak içeriklerinin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıya, Vali Ziya Polat, Ağrı Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel,Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, TKDK Koordinatörü Bekir Güre, Ağrı, Ardahan ile Iğdır illeri temsilcileri ve STK'lar katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Tarım Politikası Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:07:40. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Tarım Politikası Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement