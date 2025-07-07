Kars\'ta TKDK Temsili Çek Töreni Düzenlendi

Kars Ziya Polat'ın katılımıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 3. Çağrı 101 Tedbiri Temsili Çek Töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşu olan Kırsal Kalkınma İçin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) Programının uygulayıcısı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Kars'ta IPARD III 3'üncü Başvuru Çağrı Döneminde başvuru yapan 8 işletmemiz destekleyecek.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, TKDK Kars Koordinatörü Meryem Yıldırım ve destek almaya hak kazanan 8 işletmenin temsilcileri katıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda yapılan konuşmaların ardından hak kazanan işletme sahiplerine temsili çekleri Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, TKDK Koordinatörü Meryem Yıldırım tarafından verildi.

TKDK tarafından 1'i Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3'ü Selim, 2'si Sarıkamış'ta olmak üzere toplam 8Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletme (Besi İşletmesi) projesi destekleniyor.

Projelerin toplam uygun harcama tutarı 168 milyon TL, toplam hibe tutarı 113 milyon TL'dir. Yatırımcılar, ilerleyen günlerde yatırım faaliyetlerine (avans işlemleri, inşaat işleri ve makine ekipman alımı) başlayacak.

Projelerin tamamlaması ile birlikte yıllık 546 ton karkas, 437 ton kemiksiz et elde edilecektir. 24 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

Projelerin Kars'ta tarımsal istihdamı arttırması, işleme tesislerine kaliteli hammadde sağlaması, Kars'ın kişi başı Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasılasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ayrıca proje deTürkiye'de Kırmızı Et Sektörü'nün; fiyat istikrarının sağlanması, kaliteli hammadde temini, üretim teknoloji, kalite ve hijyen uygulamaları, gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve refahının iyileştirilmesi gibi ihtiyaçları yer alıyor.

Bu ihtiyaçların giderilebilmesi için hayvancılık sektöründe profesyonel donanıma ve yetkinliğe sahip girişimcilerin teşvik edilmesi, yatırım, modernizasyon ve kapasite geliştirme için uygun finansman olanakları sağlanacak. - KARS