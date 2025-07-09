Kars\'ta TOBB Nefes Kredisi Yeniden Başlıyor

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, reel sektöre nefes aldıracak yeni finansman imkanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Bozan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üyelere finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi" uygulaması yeniden başladığını belirtti.

Başkan Bozan, "Üyelerimiz kredi başvurularını anlaşmalı bankalara yapabileceklerdir. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak Nefes Kredisi, önemli bir finansman kaynağı oluşturacaktır" dedi.

Bozan, "Kredi; risk durumuna göre 1 milyon TL ile 2,5 milyon TL arasında, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, azami 36 ay vadeli olarak sunulacaktır. Faiz oranı ise 24 aya kadar vadelerde yüzde 38, daha uzun vadelerde ise yüzde 37 olarak belirlenmiştir. Üyelerimiz için herhangi bir teminat talep edilmeyecek, yalnızca 5.000 TL başvuru ücreti, yüzde 0,5 banka komisyonu ve yüzde 1 kefalet komisyonu uygulanacaktır. Şahıs işletmelerinde kefil bulunamaması halinde ise talep doğrultusunda maddi teminat istenebilecektir" diye konuştu.

Başkan Kadir Bozan, "Bu süreçte odamız, üyelerimize ücretsiz olarak vereceği faaliyet belgeleri ile destek sunacaktır. Ancak, kredi onay süreci tamamen ilgili bankalar tarafından yürütülecek, odamız ve TOBB herhangi bir referans ya da onay vermeyecektir. Üyelerimizin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmasını temenni ediyor, tüm girişimcilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KARS