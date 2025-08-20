Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 53 Bini Aştı - Son Dakika
Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 53 Bini Aştı

20.08.2025 13:10
Kars'taki trafiğe kayıtlı araç sayısı 53 bin 405'e ulaştı; otomobil ve kamyonetlerde yoğunluk arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 53 bini aştı.

TÜİK'in Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 53 bin 405 oldu. Kentte en fazla otomobil bulunurken, onu sırasıyla kamyonet, traktör ve minibüsler takip etti.

Kars'ta araç sayısındaki artış dikkat çekerken, özellikle otomobil ve kamyonetlerde yoğunluk yaşandığı görüldü. Trafiğe kaydı yapılan yeni araçlarla birlikte kentte araç park sorunu da büyümeye devam ediyor.

Yetkililer, araç sayısındaki artışa paralel olarak trafik güvenliği konusunda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor. - KARS

Kaynak: İHA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 53 Bini Aştı
