Karsan'dan Rotterdam'a Otonom Otobüs

Karsan, DAM Shuttles ile sözleşmesi kapsamında Rotterdam Havalimanı'nda toplu ulaşım hizmetinde kullanılacak iki adet Otonom e-ATAK modelini törenle teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektöründe elektrikli, hidrojenli ve otonom olmak üzere 3 yeni nesil teknolojiyi sunan Karsan'ın Otonom e-ATAK modeli, Hollanda'nın Rotterdam kentinde otonom mobilitesine çözüm sunacak.

Geçen yıl Rotterdam Havalimanı'nda toplu ulaşım hizmeti sunmak için DAM Shuttles ile sözleşme imzalayan Karsan, proje kapsamındaki 2 adet Otonom e-ATAK'ın teslimatını gerçekleştirdi.

Teslimat töreninde, Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanı Robert Tieman, Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, ADASTEC CEO'su Ali Ufuk Peker, basın mensupları ve projenin hayata geçirilmesini sağlayan ekipler yer aldı.

Törende, Otonom e-ATAK, ilk yolcularını Rotterdam Havalimanı terminalinden Meijersplein Metro İstasyonu'na taşıdı. Araçlar, 1 Ağustos itibarıyla yolcular tarafından da kullanılmaya başlanacak.

Güvenlik testinden başarıyla geçti

Otonom e-ATAK, operasyonel ve fonksiyonel güvenlik testlerinden başarıyla geçerek, Avrupa'nın önemli tescil kuruluşlarından Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) tarafından tam not aldı. Bu sayede, Avrupa'nın ilk RDW onaylı tam boy SAE Seviye-4 otonom otobüsü olarak hizmete başladı.

Karsan Otonom e-ATAK'ta farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji, bu modelde yer alıyor.

Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda saatte 40 kilometre hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.

"Yolcu taşımacılığında bir dönüm noktası"

Açıklamada, törendeki görüşlerine yer verilenlerden Karsan CEO'su Okan Baş, bu teslimatla dünyanın ilk havalimanı otonom otobüs projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Baş, "Rotterdam Havalimanı'ndaki bu proje, Karsan'ın Hollanda'daki ilk otonom araç uygulaması olmakla kalmıyor, global havalimanı yolcu taşımacılığında bir dönüm noktasını da işaret ediyor. Yoğun ve stratejik bir lokasyonda aktif şekilde hizmet vermek, otonom mobilitesinin bir gelecek öngörüsü olmanın ötesinde, bugünün gerçek bir ulaştırma çözümü olduğunu net şekilde ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Projelerini hayata geçirdikleri 12 ülkede, 13 farklı projeyle operasyon deneyimi kazandıklarını belirten Baş, Avrupa'daki operasyonlarına yenilerini ekleyerek, geleceğin mobilitesine yön vermeye kararlılıkla devam ettiklerini aktardı.

Otonom e-ATAK'ın RDW'den aldığı onayın öneminden bahseden Baş, "Bu onay, sadece teknolojimizin geldiği noktayı değil, aynı zamanda güvenlik konusunda da uluslararası standartları karşılayan bir çözüm sunduğumuzu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

ADASTEC CEO'su Dr. Ali Ufuk Peker de Hollanda'da tam boyutlu bir SAE Seviye-4 otonom otobüs için RDW onayını alan ilk proje olmanın büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Peker, "Bu başarıyı daha da anlamlı kılan, Avrupa'da bir havalimanının kara tarafında yolcu taşıyan tam boyutlu bir otonom otobüsün ilk kez hizmete alınması. Yıllar içinde, Karsan ile birçok ülkede çığır açan projelere imza attık ve otonom toplu taşımanın bir vizyondan günlük yaşama nasıl entegre edilebileceğini gösterdik. Bu dönüm noktası, güçlü işbirliği ve ileri teknolojinin bir araya geldiğinde mobiliteyi dönüştürmek adına nelerin başarılabileceğini açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

DAM Shuttles'ın Kurucu Ortağı ve Direktörü Remco Derksen ise bu süreçte pek çok engeli geride bıraktıklarını, bu gelişmenin toplu taşımayı iyileştireceğine yürekten inandığını ve bunun için güçlü bir iş modeline sahip olduklarını aktardı.