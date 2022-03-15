Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija! - Son Dakika
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Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!

15.03.2022 12:47

Yapay zekanın geldiği son teknolojiyi kullanarak bir sanal vatandaş yaratan Malta, Marija ismini verdikleri vatandaşlarını kamuoyu ile tanıştırdı. Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından 11 Mart 2022 tarihinde düzenlenen "Dijital Turizm Yol Haritası: 2030" konulu konferansta ilk sanal vatandaşlık uygulamasının başlatıldığı duyuruldu.

İnternetin bir sonraki yinelemesi olarak kabul edilen metaverse teknolojisi fiziksel ve dijital dünyayı bir araya getirmeye devam ediyor. Statista'nın konuya dair yayımladığı verilere göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yüzde 74'ü gelecek dönemde metaverse'e katılmayı düşünürken, yapay zeka teknolojisiyle bir ilk daha gerçekleştirildi ve son olarak Malta, dünyanın ilk sanal vatandaşını yarattı. Marija, Turizm ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı tarafından 11 Mart 2022 tarihinde düzenlenen "Dijital Turizm Yol Haritası: 2030" isimli konferansta ilk sanal vatandaşlık uygulamasının başlatılmasıyla duyuruldu. Sanal gerçekliğin, yapay zekanın ve metaverse'ün tüm olanaklarını bir araya getiren sanal vatandaşlık programı, turizm sektöründe bir ilk olması bakımından da dikkatleri toplamayı başardı. VisitMalta ve Reimagine AI iş birliğiyle titiz bir yaratım sürecinin sonunda geliştirilen sanal vatandaş Marija için "sanat, bilim ve teknolojinin muazzam uyumu" yorumları yapıldı.

Malta, dünyanın ilk sanal vatandaşı Marija'yı tanıttı

MALTALI TURİSTLERİN YENİ SANAL ASİSTANI: MARİJA

Marija'nın tipik bir Malta kadını gibi görünebilmesi için, 2 boyutlu görüntüler 3 boyutluya çevrildi. Dünyanın en küçük ülkelerinden Malta'nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan Marija'nın tüm turistlere sanal olarak rehberlik etmeye hazır olduğuna dikkat çekildi. Yalnızca 1 aylık olan Marija'nın öğrenme sürecinin devam edeceği ve kendini sürekli olarak geliştireceği açıklandı. Maltacayı kusursuz bir telaffuzla ve zengin bir kelime dağarcığıyla konuşabilmesi için kendisine özel bir sözlük sistemi oluşturulan Marija'nın, birden fazla dilde konuşabildiği açıklandı. "Dijital Turizm Yol Haritası: 2030" konferansında katılımcılarla tanıştırılan Malta'nın sanal rehberi Marija'nın, uygulamalar üzerinden kişilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime girebildiği, soruları cevaplayabildiği, hatta espri yapabildiği belirtildi.

MARİJA TURİSTİK FIRSAT ÜRÜNÜNE DÖNÜŞTÜ

Turizm ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Clayton Bartolo tarafından "Hızlanma çağında ileriye doğru atılan önemli bir adım" olarak yorumlanan bu uygulama, aynı zamanda Malta'nın güçlü ulusal dijital strateji vizyonunun göstergesi olarak kabul ediliyor. VisitMalta CEO'su Johann Buttigieg ise Marija'nın "Heyecan verici bir deneyim" olduğunu söylerken, Malta'nın turistik geleceği için çok önemli fırsatları barındırdığını dile getirdi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija! - Son Dakika


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