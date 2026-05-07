Kartal Kavşağı Projesi İlerlemesi

07.05.2026 15:56
Kayseri'de 1,5 milyar liralık Kartal Kavşağı projesinin yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince kentin ulaşımını rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen yaklaşık 1,5 milyar lira maliyetli Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde yapım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası ve İLBANK işbirliğiyle, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında alınan kredi desteğiyle yapılacak kavşak projesine ilişkin şantiye alanında basın toplantısı düzenledi.

Büyükkılıç, günde 120 bin aracın geçtiği kavşağı daha dinamik, daha arzu edilen bir seviyeye getirmek için çalışmaları tamamlayacaklarını söyledi.

Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi çalışmalarının yoğun tempoyla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, şöyle dedi:

"Kartal Kavşağı yapım çalışmaları yüzde 17 seviyesine ulaşmış durumda. 2 bin 511 fore kazığın 878'i tamamlanmış durumda. Tabii bu kazıkların kimisi farklı metrelere sahip olduğu için totalde 42 bin metre fore kazığın 14 bin metresi yapılmış durumda. Yani yüzde 35'e tekabül etmektedir. Yaya alt geçitleri kazık çalışmaları başladı, tünel perde yapım çalışmaları da devam etmektedir. Şöyle baktığımızda 8 fore kazık makinesini burada görüyoruz. 4 vinç, 5 ekskavatör, 20 kamyon, 1 loder, mobil beton santrali ve ayrıca 150 personel şu anda çalışmaktadır."

Büyükkılıç, çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü dile getirdi.

Projenin tamamlanması durumunda önemli ölçüde tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 ayda yapılması gereken çalışmalar 35 günde yapıldı. Bu da Allah'ın izniyle 12 ayda bitmesi gereken inşaatın rahatlıkla 9 ayda biteceğini gösteriyor. Personel sayısı artacak, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınacak, saha içi aydınlatmalar ve gece görüş kameralarının konumlandırılması yapılacak. Günlük yaklaşık 120 bin aracın geçişinde bekleme süresi 4-5 dakika azalacak, 19-20 bin litre yakıt tasarrufu olacak, bu da 5 bin 500 ila 5 bin 800 tona eş değer petrol tasarrufunu ifade ediyor. Yıllık 300-400 milyon lira ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak. Emisyon ve gürültü seviyelerinde de süratli trafik akışını sağladığımız için dur-kalkın azalmasından kaynaklı gürültü kirliliğinin azaldığını hep beraber gözlemleyeceğiz. 1,7 ila 1,8 ton karbondioksit eş değeri emisyon azalması olacak yıllık bazda yaklaşık 650 ton karbondioksit eş değer emisyon düşüşü öngörülmekte."

Kaynak: AA

