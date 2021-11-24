Üye Girişi
Kartlı ödemeler Ekim'de yüzde 50 arttı - Son Dakika

Kartlı ödemeler Ekim'de yüzde 50 arttı

24.11.2021 00:58
Kartlı ödemeler Ekim'de yüzde 50 arttı

Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL oldu.

Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2021 yılı ekim ayı verilerini açıkladı. Ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 32'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.

Ekim ayında 165 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı

Ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL oldu. Ekim ayındaki kartlı ödeme tutarının 133,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 28,2 milyar TL'sinde banka kartları, 3,1 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.

Kartlı ödemelerin en hızlı büyüdüğü sektör havayolları oldu

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, "havayolları"nın yüzde 188 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. Vergi yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkisiyle de "kamu/vergi ödemeleri" yüzde 164 büyürken, "kuyumculuk" ise yüzde 136 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı. Bu üç sektörü turizm döneminin ekim ayında da devam etmesiyle beraber "konaklama" sektörü yüzde 125 ve "seyahat acenteleri" sektörü yüzde 114 büyüme ile takip etti.

Ekim ayında temassız ödeme adedi geçen yılın 2 katına ulaştı

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemeler hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Ekim ayındaki temassız ödeme adedinin 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 82 artış göstermesi de temassız ödemelerin her geçen gün daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor. Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 57'sinin yani her 5 kartlı ödemeden 3'ünün temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyon adede ulaştı.

Her 4 iş yerinin 3'ünde temassız ödeme kabul ediliyor

Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil iş yeri sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcı tarafındaki yaygınlaşmayla beraber iş yeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 4 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla "market-gıda", "yemek", "akaryakıt" ve "sağlık/kozmetik" sektörlerinde yer aldığı görülüyor. - İSTANBUL

Türk Lirası, Banka, Kredi, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kartlı ödemeler Ekim'de yüzde 50 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu 00:00 Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 11:33 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

Son Dakika Haberleri
01:07 Lewandowski, adeta imkansızı başardı! Şampiyonlar Ligi'nde kırılması güç bir rekora imza attı
00:42 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kavga! AK Parti ve CHP üyelerini ayırmak için araya Mansur Yavaş girdi
00:24 Eşiyle barışmak için köprüye çıkıp intihara kalkıştı! Karısı olay yerine gelmek istemedi
00:09 Hacze gelen avukatı öldüren zanlıdan "Neden silah taşıyorsun?" sorusuna şaşırtan cevap: Karadenizliyiz, silahı severiz
00:07 Emre Belözoğlu, ''Alex mi Hagi mi?'' sorusunu cevapladı! "Türk futbol tarihinin en iyisi" diyerek net konuştu
00:04 Kıyafeti yüzünden şiddet görmüştü! Genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor
00:02 Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması
00:00 Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu
23:59 Bayern Münih, Ukrayna'da turladı! Lucescu'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nden ayrıldı
23:57 Demet Akalın'ın "Onun dizisini Hira bile izlemiyor" dediği Aleyna Tilki'den cevap: Nefret kimseyi beslemez
Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması         
00:02
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 01:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kartlı ödemeler Ekim'de yüzde 50 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement