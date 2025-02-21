Kartlı ödemelerde rekor artış - Son Dakika
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Ekonomi

Kartlı ödemelerde rekor artış

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Ocak ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme tutarı bir önceki yıla göre %66 artarak 1.606,7 milyar TL oldu. Temassız ödemeler büyük bir ivme kazandı.

21.02.2025 13:21  Güncelleme: 14:57
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1.606,7 milyar TL oldu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak ayında 1,61 trilyon TL tutarında 1,58 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 büyüme ile 483,6 milyar TL oldu.

KART SAYILARI GELİŞİMİ

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1milyon adet oldu. 2024 yılının Ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 438,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1.606,7 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1.366,5 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 207,8 milyar TL'sinde banka kartları, 32,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 69, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 47 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 78 oldu.

KARTLI ÖDEME İŞLEM ADEDİ GELİŞİMİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,58 milyar adet oldu. Kartlı ödemelerin 913,2 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken538,1 milyon adedinde banka kartları, 125,9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 8olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 18 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 483,6 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME ADEDİ GELİŞİMİ

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 230,3 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15.

TEMASSIZ ÖDEME TUTARI GELİŞİMİ

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1.036,2milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 503,2 milyar TL oldu. Ocak ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

Kartlı ödemelerde rekor artış
Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartlı ödemelerde rekor artış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • OkeyOyna COM:
    tövbe yarabbim neresi artmıştır yahu? 10 liralık mallar 100 tl oldu yani 10 katı oldu ondan artmasın 3 1 Yanıtla
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