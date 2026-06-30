Karton Ambalaj İhracatı 1 Milyar Dolar

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, kağıt-karton ambalaj sektörünün yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye bugün Avrupa karton ambalaj sektöründe yüzde 9,2 payla büyüklük açısından ilk beş ülke arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Duran, sektörün mevcut durumu, gelecekteki dönüşüm alanları ve küresel rekabet gücüne ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Karton ambalaj sektörünün hem sürdürülebilirlik hedefleri hem de ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Duran, dünya genelinde hızlanan dönüşümün ambalaj sektörünü de yeniden şekillendirdiğini kaydetti.

Duran, yapay zeka, değişen müşteri beklentileri ve yeni teknolojilerin sektörün geleceğini belirleyen temel dinamikler olduğunu belirtti.

Gıda güvenliği ve gıda israfının önlenmesinde ambalajın kritik rol üstlendiğini ifade eden Duran, Avrupa ve Amerika'da oldukça büyük ve çeşitli olan soğutulmuş, dondurulmuş gıda pazarının yakın zamanda Türkiye'de de daha hızlı artacağını düşündüğünü ve dolayısıyla özellikle bu pazardaki büyümenin karton ambalaj talebini artıracağını kaydetti.

Duran, gıda ambalajının her zaman sektörün en önemli alanlarından biri olmaya devam edeceğini belirterek, "Bunun yanında içeceklerden temizlik ürünlerine kadar birçok kategoride, geri dönüşümü daha zor olan ambalaj türlerinin yerini kağıt ve karton bazlı ambalajların aldığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu dönüşümün daha da hızlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürürlüğe alacağı yeni çevre düzenlemelerinin karton ambalaj sektörüne önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Duran, geri dönüştürülebilir ürünlere yönelik talebin hızla artacağını belirtti.

"Amerika pazarı son yıllarda sektörümüz için önemli bir büyüme alanı haline geldi"

KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Duran, karton ve kağıdın geri dönüşüm performansına dikkati çekerek, "Sektörümüz zaten döngüsel ekonomi anlayışıyla çalışan bir yapıya sahip. Türkiye'de karton ve kağıt ambalajlarda geri dönüşüm oranı yüzde 70-75 seviyelerine ulaşmış durumda. AB'nin 2030 hedefleri doğrultusunda geri dönüştürülebilir ambalajlara geçiş hızlanırken, karton ambalaj bu dönüşümün merkezinde yer alacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin karton ambalaj sektöründe Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında bulunduğunu belirten Duran, kağıt-karton ambalaj sektörünün yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve cari fazla yarattığını kaydetti.

Duran, "Türkiye bugün Avrupa karton ambalaj sektöründe yüzde 9,2 payla büyüklük açısından ilk beş ülke arasında yer alıyor. Üretim kabiliyetimiz, teknolojik altyapımız ve insan kaynağımızla çok daha üst sıralarda yer alma potansiyeline sahibiz. Özellikle Amerika pazarı son yıllarda sektörümüz için önemli bir büyüme alanı haline geldi." açıklamasını yaptı.

Sektörün önündeki en önemli başlıkların finansman maliyetleri ve yatırım alanları olduğunu ifade eden Duran, üreticilerin rekabet güçlerini koruyabilmeleri için teknoloji yatırımlarını sürdürebilmelerinin önemine dikkati çekti.

Alican Duran, karton ambalaj sektörünün hem Türkiye'nin ihracat hedefleri hem de sürdürülebilir kalkınma vizyonu açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kamu, özel sektör ve tüm paydaşların ortak çalışmalarıyla sektörümüzün çok daha güçlü bir büyüme ivmesi yakalayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.