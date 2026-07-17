Karton Ambalaj İhracatı Yükselişte - Son Dakika
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Karton Ambalaj İhracatı Yükselişte

17.07.2026 16:11
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Türkiye'nin kağıt-karton ambalaj ihracatı 2026'nın ilk yarısında %3,26 artarak 528,8 milyon dolara ulaştı.

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Türkiye'nin kağıt-karton ambalaj ihracatının 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,26 artarak 528,8 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

KASAD, 2026 yılı ilk yarı ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin kağıt-karton ambalaj ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde 512,1 milyon dolar seviyesindeyken 2026'nın ilk altı ayında yüzde 3,26 artışla 528,8 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde ihracat yüzde 0,51 ile sınırlı bir gerileme kaydederken, ikinci çeyrekte yüzde 6,93'lük artış gerçekleşti. Nisan ayındaki yüzde 20,70 ve haziran ayındaki yüzde 16,21'lik yükseliş, mayıs ayındaki yüzde 13,48'lik düşüşü dengeleyerek ilk yarı toplamını pozitif büyümeye taşıdı.

Ülke bazında değerlendirildiğinde Amerika'ya yapılan ihracat yüzde 26,74 artarak 56,6 milyon dolara ulaştı ve Birleşik Krallık'ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. Birleşik Krallık yüzde 6,54 artışla 56,4 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, onu 39,6 milyon dolar ile Fransa, 36,1 milyon dolar ile Almanya ve 25,6 milyon dolar ile Irak izledi.

Almanya'da yüzde 16,48, Belçika'da yüzde 23,24, Bulgaristan'da yüzde 16,92 ve Hollanda'da yüzde 12,50'lik artış kaydedildi. Irak'a yapılan ihracat ise yüzde 24,82 gerileyerek ilk 10 pazar içinde düşüş yaşayan tek ülke oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, ilk yarıda kaydedilen yüzde 3,26'lık büyümenin, küresel belirsizliklerin ve bölgesel dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde sektörlerinin dayanıklılığını gösterdiğini belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci çeyrekte yakalanan yüzde 6,93'lük artış, yılın ilk aylarındaki sınırlı gerilemenin ardından ihracatımızın yeniden ivme kazandığına işaret ediyor. Amerika'nın yüzde 26,74 artışla en büyük ihracat pazarımız haline gelmesi, Türk karton ambalaj sektörünün kalite, esneklik ve sürdürülebilir üretim kabiliyetiyle küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ilerlediğini ortaya koyuyor. Avrupa'da Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Hollanda'da kaydedilen çift haneli artışlar da pazar çeşitliliğimiz açısından önemli bir kazanım."

Irak pazarındaki daralmaya ve ihracatta pazar çeşitliliğinin önemine dikkat çeken Duran, Irak'a yapılan ihracattaki yüzde 24,82'lik gerilemenin, bölgesel risklerin dış ticaret üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Duran, bu tablonun mevcut pazarlardaki konumlarını korurken alternatif pazarlarda daha güçlü ve kalıcı bir varlık oluşturmanın önemini artırdığını belirterek, KASAD olarak üyelerinin uluslararası rekabet gücünü destekleyen çalışmalarıyla, UR-GE projesi, hedef pazarlara yönelik tanıtım faaliyetleri ve iş geliştirme programlarımızla devam edeceklerini açıkladı.

Gelecek dönemde Amerika pazarında elde edilen ivmeyi kalıcı hale getirmeyi, Avrupa pazarlarındaki büyümeyi derinleştirmeyi ve sektörün katma değerli ihracatını artırmayı hedeflediklerini belirten Duran, "Yılın ikinci yarısına temkinli ancak olumlu bir görünümle yaklaşıyoruz, dış talep koşulları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karton Ambalaj İhracatı Yükselişte - Son Dakika

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