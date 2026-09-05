KASİAD yönetimi Taşköprü Belediyesini ziyaret etti, Başkan Aslan destek sözü verdi

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Ayhan Aslan, Taşköprü'nün Kastamonu ekonomisi ve turizmine verdiği katkıya dikkat çekti.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ayhan Aslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediyesini ziyaret etti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın annesinin rahatsızlığı sebebiyle bulunamadığı programda, KASİAD heyeti Belediye Başkan Vekili Emin Dana tarafından karşılandı. Başkan Vekili Emin Dana, KASİAD Başkanı Ayhan Aslan'a, Taşköprü'nün coğrafi işaretli ve dünyaca tanınan ürünü Taşköprü sarımsağını simgeleyen sarımsak biblosu takdim etti.

KASİAD Başkanı Ayhan Aslan ise ziyarette Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ayhan Aslan, Başkan Vekili Emin Dana'ya ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ziyarette konuşan KASİAD Başkanı Aslan, Taşköprü'nün Kastamonu ekonomisi ve turizmine sağladığı katkıya dikkat çekerek, KASİAD olarak Kastamonu'nun tüm ilçelerinde olduğu gibi Taşköprü için de ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.