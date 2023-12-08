 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu

TÜİK'in açıkladığı veriye göre kasım ayının en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 2 ile altın oldu. Altın yıllık bazda da yüzde 10,19 ile en çok getiri sağladı.

08.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:54
Abone Ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, kasımda en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 2,47 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 2,27 yatırımcısına reel getiri imkanı sağlarken dolar yüzde 0,02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,54, BIST 100 endeksi yüzde 4,9 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,85 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde, euro yüzde 1,8 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,47, mevduat faizi (brüt) yüzde 1, BIST 100 endeksi yüzde 5,34 ve DİBS yüzde 6,27 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.

3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,14 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken , TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,06 ile yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,82 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,31, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,12 ile en yüksek reel getiri oluşturan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,43, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46,13 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,19 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 21,16, euro yüzde 14,64 ve dolar yüzde 8,18 reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 19,37 ve DİBS yüzde 47,49 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 6,4, euro yüzde 0,67 reel getiri imkanı sağlarken, dolar yüzde 4,99, mevduat faizi (brüt) yüzde 29,19 ve DİBS yüzde 53,88 kayba yol açtı.

Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
YORUMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu - Son Dakika


13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim
12:19
İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
11:50
Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı
11:41
Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
11:27
Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
11:27
Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
11:14
'24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde' "24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"
11:11
AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi

Son Dakika
13:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'le görüşmesini ilk kez anlattı: 'Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik' dedim
12:19 İstanbul'da motosikletli kuryenin ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu hakkında yakalama kararı
11:50 Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ''Ramsay Hunt'' sendromuna yakalandı
11:41 Benan Saraç'ın avukatı: Duş videosundaki kişi Ender Saraç'ın erkek sevgilisi, çocuğuyla bir ilgisi yok
11:27 Kendini Başak Demirtaş olarak tanıtıp yalan söylemişti! Demirtaş ailesi, özür dilenince davadan çekildi
11:27 Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu
11:11 AK Parti'den yerel seçim hamlesi! İmamoğlu'na karşı Trabzonlu 2 aday daha listeye dahil edildi
11:14 "24 şehir ve 110 ilçe fay hattı üzerinde"
10:58 İçişleri Bakanlığı'nın AHBAP denetimi sona erdi! Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
10:57 İngiltere Başbakanı Sunak, kendisini ziyarete gelen Hollandalı mevkidaşı ile kapıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2023 13:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı altın oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement