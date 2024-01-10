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Kasım Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 66,49 Arttı - Son Dakika
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Kasım Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 66,49 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,52 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,49 artış kaydedildi. Bina inşaatı maliyet endeksi ise yıllık yüzde 66,06 artış gösterdi. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,91 artış gösterdi.

Kasım Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 66,49 Arttı
10.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:18
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Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,77 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,06 arttı, aylık yüzde 1,87 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,91 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 66,49 Arttı - Son Dakika


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