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Kasımda yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 59,15 arttı - Son Dakika
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Kasımda yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 59,15 arttı

TÜİK verilerine göre, kasımda yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 59,15, aylık yüzde 3,51 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı ile imalat sektöründe fiyatlar yıllık olarak yüzde 59,51 ve yüzde 59,14 arttı.

Kasımda yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 59,15 arttı
20.12.2023 - 10:56,
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt dışı üretici enflasyonunun kasımda yıllık yüzde 59,15, aylık yüzde 3,51 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin yurt dışına ihracat yapan üreticilerin fiyat enflasyonuna işaret eden yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında yıllık yüzde 57,25, aylık yüzde 1,35 arttığı açıklanan YD-ÜFE, kasım ayında yıllık yüzde 59,15, aylık yüzde 3,51 arttı.

Sanayinin 2 sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında yıllık yüzde 59,51, imalatta yüzde yıllık 59,14 fiyat artışı oldu. Ana sanayi gruplarında yıllık ara malında yüzde 51,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 63,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,38, enerjide yüzde 55,05, sermaye malında yüzde 66,60 fiyat artışı gerçekleşti.

Aylık madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29, imalatta yüzde 3,50 artış yaşandı. Ana sanayi gruplarında aylık ara malında yüzde 3,37 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,43 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,35 artış, enerjide yüzde 1,39 azalış, sermaye malında yüzde 4,16 artış gerçekleşti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Ekonomi Kasımda yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 59,15 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımda yurt dışı üretici enflasyonu yüzde 59,15 arttı - Son Dakika
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