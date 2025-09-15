Kasparov ve Deep Blue: Rövanş Dizisi Eylülde Başladı

Tivibu, psikolojik gerilim türündeki "Kasparov ve Deep Blue: Rövanş" mini dizisini eylülde izleyicilerle buluşturdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu'da ilk kez yayınlanan yapım, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ile IBM'in geliştirdiği Deep Blue adlı bilgisayar arasında 1997'deki tarihi karşılaşmanın ardından oynanan rövanş mücadelesini konu alıyor.

Mini dizi, insan ile makine arasında sadece satranç tahtasında değil, stratejik düşünce düzeyinde de yaşanan mücadeleyi merkeze alıyor. Kasparov'un, satranç tarihinde ilk kez bir bilgisayara yenildiği karşılaşmanın ardından gelişen olaylar dizinin temelini oluşturuyor.

Tivibu Sinema ve Süper Paket abonelerinin erişimine sunulan dizi, alt yazı ve dublaj seçenekleriyle izlenebiliyor. Platform, daha önce "Sherlock ve Kızı", "80 Günde Devrialem" ve "Kod Adı: Paris" gibi dizileri de seyirciyle buluşturmuştu.