Kaspersky, dijital iletişim süreçlerinde kullanıcıların yaşadığı kaygı, korku ve mahcubiyet yaratan durumları ve bu duyguların doğurabileceği güvenlik risklerini içeren araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin talebi üzerine gerçekleştirilen araştırma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika'da 5 bin görüşme yapıldı.

Mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medya, iletişimi kolaylaştırmasına rağmen yanlış kişiye gönderilen bir mesaj ya da bilinmeyen bir numaradan gelen arama mahcubiyet, korku veya kaygı gibi duygu değişimlerine yol açabiliyor.

Araştırmada katılımcıların sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları, kişisel ve iş e-postaları ile telefon görüşmeleri gibi farklı iletişim kanallarındaki deneyimleri ve dijital ortama ilişkin algıları incelendi.

Bana göre, Türkiye'de her 5 katılımcıdan 1'i sosyal medyada paylaşımlara göz atarken kaygı duyuyor. Türkiye'de araştırmaya katılanların en çok korku duyduğu durumlar arasında yüzde 31 ile bir kişi hakkında yazılan ve göndereni zor durumda bırakabilecek veya o kişiyi incitebilecek bir mesajın yanlışlıkla doğrudan o kişiye gönderilmesi, yüzde 29 ile uygunsuz bir mesajın yanlış sohbette paylaşılması yer alıyor.

Sosyal medyada kullanıcıların kendi davranışlarından veya başkalarının davranışlarından kaynaklanan istenmeyen ya da uygunsuz etkileşimler de ciddi rahatsızlık yaratabiliyor. Araştırmada yüzde 26 ile en çok rahatsızlık veren deneyim olarak bilinmeyen bir numaradan aranmak öne çıkıyor.

Sosyal medyada ise birinin paylaşımına yanlışlıkla tepki vermek, özellikle tepki paylaşımın içeriğine uymadığında veya kullanıcı karşı tarafın profiline baktığını bilmesini istemediğinde rahatsızlığa yol açabiliyor. Bu durum ve izni olmadan bir fotoğrafta etiketlenmek, katılımcıların yüzde 24'ünü olumsuz etkiliyor.

Katılımcılar, iş gereği tanımadıkları kişileri aramak zorunda kalmayı, mesai saatlerinde sosyal medyada gezinirken yöneticilerine görünmeyi ve tamamlamadıkları bir e-postayı yanlışlıkla göndermeyi de korku, rahatsızlık veya mahcubiyet yaratabilecek deneyimler arasında sayıyor.

Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar, güvenlik riski de oluşturabiliyor. Siber suçlular, dolandırıcılık amacıyla yaptıkları bu tür aramalarda kullanıcıları kimlik avı saldırılarına veya cihazlarına zararlı yazılım bulaşmasına yol açabilecek adımlar atmaya yönlendirebiliyor.

"Gönderen ya da arayanın kimliği doğrulanmalı"

Kaspersky uzmanları, kullanıcıların dijital ortamda daha güvenle hareket edebilmesi için beklenmeyen mesaj ve aramaların, özellikle acele karar vermeye itenlerin yanıtlanmadan önce değerlendirilmesini ve gönderen ya da arayanın kimliğinin doğrulanmasını öneriyor.

Çevrim içi iletişimde ve özellikle iş yazışmalarında mesajların gönderilmeden önce içeriğinin ve doğru kişiye ya da sohbete gidip gitmediğinin kontrol edilmesini tavsiye eden şirket, tanınmayan bağlantılara tıklanmamasını ve parolaların, finansal bilgilerin veya diğer hassas verilerin mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılmamasını istiyor.

Şirket ayrıca kullanıcıların sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını gözden geçirerek kişisel içeriklere erişimi sınırlandırmasını, fotoğraf paylaşırken veya kişileri etiketlerken başkalarının mahremiyetine saygı göstermesini öneriyor.

Uzmanlar, giderek karmaşıklaşan siber tehditlere karşı korunmak için yapay zeka destekli dolandırıcılık koruması sunan güvenilir bir güvenlik yazılımının kullanılmasını ve düzenli olarak güncellenmesini tavsiye ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, kaygı ve diğer duygusal tepkilerin dijital güvenliği de etkileyebileceğine dikkati çekti.

Jedidi, "Tedirginlik, dijital ortamda karşılaştığımız durumları tarafsız biçimde değerlendirmeyi ve bilinçli kararlar almayı zaman zaman zorlaştırabilir. Bu duygu, dijital hizmetleri kullanma biçimimizi de etkileyebilir ve bazı durumlarda kimlik avı girişimleri gibi olası tehditleri fark etmemizi güçleştirebilir." ifadelerini kullandı.