Kaspersky araştırmasına göre ileri yaştaki kullanıcılar dijitalde gençlere güveniyor - Son Dakika
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Kaspersky araştırmasına göre ileri yaştaki kullanıcılar dijitalde gençlere güveniyor

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Kaspersky'nin 5 ülkede 5 bin görüşmeyle yaptığı araştırma, ileri yaştaki kullanıcıların dijital işlemlerinde genç aile bireyleri ve arkadaşlarına güvendiğini ortaya koydu. Türkiye'de katılımcıların yüzde 86'sı yaşlı yakınlarına destek verdiğini, yalnızca yüzde 24'ü güvenlik yazılımı yükleme konusunda yardımcı olduğunu belirtti.

Kaspersky, ileri yaştaki kullanıcıların dijital alışkanlıklarını incelemek amacıyla Türkiye, Afrika ve Orta Doğu (META) bölgesinde araştırma gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky'nin talebiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika olmak üzere 5 ülkede toplam 5 bin görüşme yapıldı.

Araştırma, genç aile bireyleri ve arkadaşların, ileri yaştaki kişilerin dijital dünyada yol almasına yardımcı olmada kritik bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

Uygulama yüklemekten çevrim içi bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeye ve gizlilik ayarlarını düzenlemeye kadar pek çok konuda sağlanan destek, yaşlı kullanıcıların günlük dijital ihtiyaçlarını karşılamalarında yakın çevrelerine duyduğu ihtiyacın giderek arttığını gösteriyor. Bulgular, yaşlı kullanıcılar için daha erişilebilir ve güvenli dijital araçlara duyulan ihtiyaca dikkati çekiyor.

Türkiye'den elde edilen araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 86'sı ileri yaştaki akraba veya arkadaşlarına cihazlarındaki bilişim teknolojileri konusunda destek verme deneyimine sahip bulunuyor. Katılımcıların yüzde 49'u söz konusu desteği düzenli olarak sunduğunu belirtirken, yüzde 37'si ihtiyaç duyuldukça ara sıra yardımcı olduğunu aktardı.

Uygulama kurulumu, Türkiye'de sık başvurulan destek alanı olarak öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 56'sı ileri yaştaki bireylerin uygulama indirmesine ve kurmasına yardım ettiğini belirtti. Bunu, yüzde 49 ile sosyal medya hesaplarının yönetimine yönelik destek takip etti.

Yaşlıların dijital işlemlerinde e-Devlet desteği öne çıkıyor

Araştırma, birçok ileri yaştaki kullanıcının daha hassas ve resmi dijital işlemlerde de desteğe gereksinim duyduğunu gösterdi. Türkiye sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 45'i ileri yaştaki yakınlarına çevrim içi işlemler ve bankacılık uygulamaları konusunda yardımcı olurken, yüzde 38'i gizlilik ayarlarının yapılandırılmasında destek verdi. Katılımcıların yüzde 56'lık kesimi ise ileri yaştaki yakınlarının e-Devlet hizmetlerinden yararlanmasına yardımcı oldu.

İleri yaştaki internet kullanıcılarını hedef alan siber güvenlik tehditlerindeki artışa rağmen araştırmaya dahil olanların yalnızca yüzde 24'ü yaşlı yakınlarına güvenlik yazılımı yükleme konusunda yardımcı olduğunu aktardı.

İleri yaştaki nesillerin siber güvenliğini ve dijital öz güvenini nelerin artırabileceği sorulduğunda, Türkiye'den araştırmaya dahil olanlar, eğitim, kullanım kolaylığı ve aile desteğinin bir arada sunulması gerektiğine işaret etti.

Katılımcıların yüzde 39'u daha sade ve sezgisel dijital araçlar ile yazılımların büyük fark yaratacağına inandığına, yüzde 19'u siber riskler ve korunma yöntemleri hakkında daha fazla eğitime ihtiyaç duyulduğuna, yüzde 21'i cihaz kurulumunda ve uygulama yüklemede daha etkin bir aile desteğinin gerektiğine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, ileri yaştaki nesillerin dijital dünyada giderek daha aktif hale gelmesine rağmen pek çoğunun dijital servisleri güvenle kullanabilmek için hala büyük oranda genç akrabalarına ve arkadaşlarına güvendiğini belirtti.

Jedidi, "Dijital okuryazarlığın artırılması, arayüzlerin sadeleştirilmesi ve siber güvenlik bilincinin teşvik edilmesi, teknolojiyi herkes için daha kapsayıcı ve güvenli kılmaya yardımcı olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Kaspersky, Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky araştırmasına göre ileri yaştaki kullanıcılar dijitalde gençlere güveniyor - Son Dakika

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