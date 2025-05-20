Kaspersky, Frost Radar'da Lider Oldu

Kaspersky, 2024 Frost Radar raporunda "Siber tehdit istihbaratı (CTI) pazarındaki inovasyonuyla öne çıkan lider şirket" olarak gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Frost & Sullivan tarafından yayımlanan Frost Radar raporu, siber tehdit istihbaratı pazarındaki şirketleri büyüme ve inovasyon kriterlerine göre değerlendirerek sıralıyor.

Büyüme endeksi, şirketin büyüme yörüngesini ve güçlü inovasyon hattı, pazar odaklı uygulama ve uzun vadeli vizyonla desteklenen net, sağlam stratejiler yürütme yeteneğini değerlendirilirken, İnovasyon Endeksi, şirketin yarının mega eğilimleri, gelişen pazar talepleri ve müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu geleceğe hazır çözümleri ne kadar etkili bir şekilde sunduğunu değerlendirmeye alıyor.

Kaspersky, kapsamlı CTI yetenekleri, ölçeklenebilir inovasyonları, büyük AR-GE yatırımları, CTI alanındaki düşünce liderliği ve Dijital Ayak İzi İstihbaratına özel olarak odaklanan sağlam inovasyon yol haritası sayesinde İnovasyon Endeksi'ndeki güçlü performansıyla Frost Radarı'nda öne çıktı.

Uzmanların dikkati çektiği önemli ürün geliştirmeleri arasında IOC'lerin zaman çizelgesi analizi, 25 yıldan fazla geçmiş veriye dayanan büyük veri havuzlarından biri tarafından desteklenen kötü amaçlı dosyalar için benzerlik aramaları gibi tehdit tarama özellikleri yer alıyor.

Öte yandan Kaspersky'nin hem Siber Tehdit İstihbaratı hem üçüncü taraf satıcıların ticari verilerini alabilen bir Tehdit İstihbarat Platformu (TIP) sağlayan birkaç satıcıdan biri olduğunu vurgulayan Frost & Sullivan, küresel müşteri desteği sunabiliyor ve çözümlerini çeşitli segmentlerde ölçeklendirmek, yüksek düzeyde bağlamsallaştırılmış tehdit istihbaratı hizmetleri sunmak için stratejik konumlarda araştırma ekibi çalıştırıyor.

Kaspersky'nin CTI alanındaki pazar payını ve son üç yıldaki istikrarlı çift haneli büyümesini de ortaya koyan raporda Kaspersky'nin güvenlik bilgileri ve olay yönetimi (SIEM), genişletilmiş algılama ve yanıt (XDR), yönetilen algılama ve yanıt (MDR) ve ağ algılama ve yanıtı (NDR) gibi geniş bir çözüm yelpazesine sahip kapsamlı siber güvenlik portföyünün altı çiziliyor.

TI portföyü, tehdit beslemeleri ve aramalardan raporlama ve kaldırma hizmetlerine kadar 10 entegre modülden oluşurken, raporda Kaspersky'nin iş ortağı ekosisteminin ve satış ekiplerinin son derece özelleştirilebilir CTI tekliflerinin erişimini ve etkisini genişletmedeki önemini de vurgulanıyor.

"Günümüzde sadece bugünün risklerine karşı savunma yapmak yeterli değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal Ürünler Başkan Yardımcısı Gleb Gritsai, Kaspersky Tehdit İstihbaratının, yaptıkları her şeyin temel taşını oluşturduğunu belirtti.

Benzersiz telemetri, benzersiz kaynaklar ile birinci sınıf insan ve yapay zeka uzmanlığına sahip küresel bir şirket olduklarını aktaran Gritsai, müşterilerin sürekli gelişen siber tehditlerin bir adım önünde olmalarını sağladıklarını vurguladı.

Gritsai, "Günümüzde sadece bugünün risklerine karşı savunma yapmak yeterli değil. Gerçek siber güvenlik, bir sonraki adımın ne olacağını öngörmek demek. Bu nedenle çözümlerimizi yeni ortaya çıkan tehditlere sürekli olarak uyarlamak için siber tehdit istihbaratına ve AR-GE'ye yatırım yapıyoruz. Bu yaklaşımımızın Frost & Sullivan tarafından tanınmasından gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin liderliğimiz, inovasyona ve mükemmelliğe olan bağlılığımız için Kaspersky'yi seçtiğini bir kez daha teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Frost & Sullivan Siber Güvenlik Sektör Müdürü Martin Naydenov da Kaspersky'nin küresel tehdit istihbaratı pazarındaki liderliğinin, CTI, TIP, XDR ve DRP kullanım durumlarını kapsayan geniş ve inovasyona dayalı portföyünden kaynaklandığını aktardı.

Dijital Ayak İzi İstihbarat modülünün, 25 yılı aşkın geçmiş tehdit verileriyle desteklenen marka korumasından varlık yönetimine kadar kritik özellikler sunduğunun altını çizen Naydenov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaman çizelgesi analizi ve benzerlik aramaları gibi son geliştirmeler, Kaspersky'nin yüksek bağlamlı, eyleme geçirilebilir istihbarat sunma konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Farklı güvenlik vadelerine göre uyarlanmış ölçeklenebilir çözümler ve 2024'te üretken yapay zeka entegrasyonunu içeren güçlü bir yol haritası sayesinde Kaspersky, tehdit görünürlüğünü ve müdahalesini geliştirmeye devam ediyor. Jeopolitik zorluklara rağmen dağıtık araştırma ağı, küresel müşteri tabanı ve özelleştirilebilir fiyatlandırma stratejileri, Kaspersky'yi karmaşık siber tehdit ortamlarında gezinen işletmeler için esnek ve ileriye dönük bir partner olarak konumlandırıyor."