Kaspersky, Yapay Zeka Paktı'nı İmzaladı

Ekonomi

Kaspersky, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Yapay Zeka Yasası'nın uygulanması için kurumları hazırlamayı amaçlayan Avrupa Komisyonu girişimi Yapay Zeka Paktı'nı imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AB Yapay Zeka Yasası, yapay zeka teknolojilerinin güvenlik ve etik ilkelere uygun olmasını sağlayarak ve yapay zekayla ilişkili riskleri ele alarak Avrupa bölgesinde ve ötesinde güvenilir yapay zekayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Geçen yıl yürürlüğe giren Yapay Zeka Yasası, 2026'da ortalarında tamamen uygulanabilir hale gelecek. Yapay Zeka Paktı, kuruluşları Yapay Zeka Yasası'nın temel hükümlerini uygulamak için proaktif olarak çalışmaya davet ederek yeni düzenlemeye geçişi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kaspersky, söz konusu taahhüdü imzalayarak yapay zeka teknolojisinin kullanımıyla ilgili üç temel taahhütte bulundu. Bunlar, şirkette yapay zekanın benimsenmesini teşvik etmek ve gelecekte Yapay Zeka Yasası'na uyum için çalışmak üzere bir yapay zeka yönetişim stratejisi benimsemek, Yapay Zeka Yasası kapsamında yüksek riskli olarak kabul edilecek alanlarda sağlanan veya konuşlandırılan yapay zeka sistemlerinin haritasını çıkarmak, şirket personelinin ve onlar adına yapay zeka sistemleriyle ilgilenen diğer kişilerin teknik bilgi, deneyim, eğitim ve öğretimlerini ve yapay sistemlerinin kullanılacağı bağlamı göz önünde bulundurarak farkındalık ve yapay zeka okuryazarlığını teşvik etmek.

Bu temel taahhütlere ek olarak Kaspersky, yapay zeka sistemlerinin kullanımından etkilenebilecek kişilerin haklarına yönelik öngörülebilir risklerin profilini çıkarma, bireylerin bir yapay zeka sistemiyle doğrudan etkileşime girdiklerinde bilgilendirilmelerini sağlama ve çalışanları işyerinde yapay zeka sistemlerinin konuşlandırılması hakkında bilgilendirme yapacak.

Siber güvenlik teknolojilerinde yapay zeka teknolojilerini kullanma konusunda geniş bir deneyime sahip olan şirket, 20 yıla yakın süredir müşterilerinin güvenliğini ve gizliliğini artırmak ve çok çeşitli siber tehditleri tespit etmek adına yapay zeka destekli otomasyonu kullanıyor. Yapay zeka sistemlerinin giderek daha yaygın hale gelmesiyle Kaspersky, kurumların yapay zeka sistemlerinin kullanımıyla birlikte gelen risklerle başa çıkmak için iyi bir konuma sahip olmalarını sağlamak amacıyla Yapay Zeka Teknolojisi Araştırma Merkezi'nde biriktirdiği uzmanlığı paylaşma konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.

Kaspersky uzmanları, uygulayıcılara yapay zeka sistemlerini uygulamada yardımcı olmak ve onları yapay zekanın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair belirli önerilerle donatmak için 2024 BM İnternet Yönetişimi Forumu'nda sunulan "Yapay Zeka Sistemlerinin Güvenli Geliştirilmesi ve Dağıtımı için Kılavuz İlkelerini" geliştirdi. Güvenlik hususlarına ek olarak Kaspersky, yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımını da vurguluyor ve siber güvenlikte yapay zeka sistemlerinin etik kullanım ilkelerini formüle ederek diğer siber güvenlik sağlayıcılarını bu ilkelere katılmaya ve uymaya davet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, yapay zeka teknolojilerinin hızla yayıldığına tanık olurken, yenileşim dürtüsünün uygun risk yönetimiyle dengelenmesini sağlamanın çok önemli olduğunu belirtti.

Kaspersky, yıllardır yapay zeka okuryazarlığının ve yapay zekayla ilgili riskler ve tehditler hakkında bilgi paylaşımının savunucusu olarak, şirketlerin yapay zeka teknolojilerinden sorumlu ve güvenli bir şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için çalışan kuruluşlar arasına katılmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Şeffaf ve etik yapay zeka uygulamalarını daha da ilerletmek ve bu teknolojiye olan güvenin artmasına katkıda bulunmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.