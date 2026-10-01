Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta SOSGİP projeleri 39 milyon lira hibe alacak - Son Dakika
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Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta SOSGİP projeleri 39 milyon lira hibe alacak

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KUZKA, SOSGİP kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta projelere yaklaşık 39 milyon lira hibe verileceğini duyurdu. Destekten TR82 Bölgesi'ndeki kooperatif, birlik, dernek, vakıf ve sosyal işletmeler yararlanabilecek; başvurular 16 Ekim'de sona erecek.

Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta hazırlanacak projelere yaklaşık 39 milyon lira hibe desteği verilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen 2026 Yılı SOSGİP başvurularının devam ettiği aktarıldı.

Güçlü sivil toplum hedefiyle yola çıkıldığı belirtilen açıklamada, "'Sivil toplum güçleniyor' sloganıyla ilan edilen program aracılığıyla TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren sosyal girişimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi ve ekonomik dayanıklılıklarının artırılması hedefleniyor. Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak projelere toplam 725 bin avro (yaklaşık 39 milyon lira) tutarında hibe desteği verilecek." ifadelerine yer verildi.

Destek programından TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar, iktisadi işletmesi bulunan veya kurmayı planlayan sosyal işletmelerin yararlanabileceği kaydedilen açıklamada, "Program çerçevesinde uygun projelere 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında yüzde 90'a varan oranlarda hibe desteği sağlanacak. Başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 16 Ekim Cuma, taahhütname tesliminin ise 23 Ekim Cuma gününe kadar tamamlanması gerekiyor." açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: AA
Sivil ToplumKastamonuÇankırıEkonomiGüncelVakıfSinopSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta SOSGİP projeleri 39 milyon lira hibe alacak - Son Dakika
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