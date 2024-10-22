Kastamonu\'da Araç Sayısı 160 Bin 49

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 160 bin 49 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 160 bin 049 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,2'sini otomobil, yüzde 23,1'ini traktör, yüzde 13,2'sini kamyonet, yüzde 12,4'ünü motosiklet, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs, yüzde 0,4'ünü ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu. Kastamonu'da Eylül ayında 736 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 736 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 62,0 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile otomobil, yüzde 15,4 ile traktör ve yüzde 5,3 ile kamyonet takip etti.

Öte yandan, Kastamonu'da Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre 14 adet azaldı. - KASTAMONU